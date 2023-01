JBL přivezlo 9 nových sluchátek na veletrh CES

Zdroj: PhoneArena

Americká značka JBL si pro letošní ročník veletrhu CES v Las Vegas připravila doslova hromadu sluchátek. Tři novinky míří do série Tune a další trojice do řady Vibe. Následně přichází dva Tour zástupci nebo třetí generace odolných sluchátek Endurance s velmi nadstandardní výdrží. Do oficiálního prodeje se budou dostávat postupně během první poloviny tohoto roku.

Tune Beam / Buds / Flex

Hlavním rozdílem mezi jednotlivými modely je designové zpracování. Z pohledu výdrže nejhůře vychází verze Flex, zatímco o něco lepší výbavu má dvojice Beam/Buds. V každém případě zlatou střední cestou jsou sluchátka Tune Buds. U všech platí cena 100 dolarů (tj. cca 2 254 Kč) a zahájení prodeje od června.

Vibe Beam / Buds / Flex

Všichni tři se opět rozlišují zpracováním, přičemž jde o základní zástupce s nízkou cenovkou. Po stránce funkcí jsou Beam a Buds zcela totožní. Jen lehce je převyšuje Vibe Flex za 70 dolarů díky zvýšené odolnosti i u pouzdra. Zbývající dvojka vyjde na 50 dolarů (tj. cca 1 127 Kč) s tím, že celá skupina vstoupí do obchodů v únoru.

Tour Pro 2 / One M2

Každý z nich zaujímá místo na opačném konci nabídky. Zatímco „nabušená“ sluchátka Tour Pro 2 za 250 dolarů mají oficiality za sebou už od konce srpna 2022, tak One M2 s náhlavním řešením se stanou slušnou konkurencí ve vyšší třídě. Jejich cenovka činí 300 dolarů (tj. cca 6 763 Kč). Prodejci začnou obě novinky nabízet někdy na jaře.

Endurance Peak 3

Poslední přírůstek je především zaměřen na sportovce, protože konstrukce sluchátek má jedinečný tvar pro maximálně bezpečné uchycení v uších. Uživatelé za pouhých 100 dolarů (tj. cca 2 254 Kč) dostanou téměř všechny klíčové funkce, které ocení během fyzických aktivit. Prodej odstartuje již příští měsíc.

Specifikace JBL série Tune:

JBL Tune Buds

měnič: 10 mm

konektivita: Bluetooth 5.3

funkce: 4 mikrofony, ANC, režim Smart Ambient

odolnost: IP54

výdrž: 12 hodin přehrávání + dalších 36 hodin s pouzdrem (10/30 se zapnutým ANC)

JBL Tune Beam

měnič: 6 mm

konektivita: Bluetooth 5.3

funkce: 4 mikrofony, ANC, režim Smart Ambient

odolnost: IP54

výdrž: 12 hodin přehrávání + dalších 36 hodin s pouzdrem (10/30 se zapnutým ANC)

JBL Tune Flex

měnič: 12 mm

konektivita: Bluetooth 5.2

funkce: 4 mikrofony, ANC, režim Smart Ambient

odolnost: IPX4

výdrž: 8 hodin přehrávání + dalších 24 hodin s pouzdrem (6/18 se zapnutým ANC)

Specifikace JBL série Vibe:

JBL Vibe Buds

měnič: 8 mm

funkce: režim Smart Ambient

odolnost: IPX54

výdrž: 8 hodin přehrávání + dalších 24 hodin s pouzdrem

JBL Vibe Beam

měnič: 8 mm

funkce: režim Smart Ambient

odolnost: IPX54

výdrž: 8 hodin přehrávání + dalších 24 hodin s pouzdrem

JBL Vibe Flex

měnič: 8 mm

funkce: režim Smart Ambient

odolnost: IPX54 + IPX54 u pouzdra

výdrž: 8 hodin přehrávání + dalších 24 hodin s pouzdrem

Specifikace JBL série Tour:

JBL Tour Pro 2

měnič: 10 mm

konektivita: Bluetooth 5.3 + LE Audio

funkce: 6 mikrofonů, ANC

odolnost: IPX

výdrž: 10 hodin přehrávání + dalších 30 hodin s pouzdrem (8/24 se zapnutým ANC)

JBL Tour One M2

měnič: 40 mm

konektivita: Bluetooth 5.3

funkce: 4 mikrofony, ANC, Pro Sound, Hi-Res, Spatial Sound

výdrž: 30 hodin přehrávání bez ANC, 50 hodin přehrávání se zapnutým ANC

Specifikace JBL Endurance Peak 3:

měnič: 10 mm

funkce: 4 mikrofony

odolnost: IP68

výdrž: 10 hodin přehrávání + dalších 40 hodin s pouzdrem

