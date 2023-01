Android dostane lepší přizpůsobení uzamykací obrazovky

Zdroj: Dotekomanie.cz

Google sem tam nabídne novinku v systému Android, která se rozšíří mezi všechna zařízení, nebo minimálně je zde ta možnost. Naopak někdy vezme funkci od nějakého výrobce a zavede ji do systému. Nyní se něco takového zřejmě blíží v případě zamykací obrazovky.

Lepší uzpůsobení

Uzamykací obrazovka na Androidu prošla mnoha změnami a nyní se spíše soustřeďuje na zobrazení informací, byť se nabízí zkratky pro spuštění aplikací. Někteří výrobci jako Motorola nebo Samsung se vyhráli a nabízí větší možnosti, ale čistá verze systému Androidu, tedy ta od Googlu, neobsahuje takové možnosti.

To by se mohlo změnit. Aktuálně se nabízí jen dvě tlačítka v dolních rozích. Standardní nastavení například nabízí svítilnu a platební karty, případně je zde možnost ovládání domácnosti. V rámci Android 13 QPR2 Beta se ale podařilo objevit, že se pracuje na možnosti modifikace těchto dvou umístění. Jednak bychom si mohli vybrat z nějaké nabídky rychlých systémovějších nastavení a funkcí a také zde by měla být možnost si zvolit vlastní aplikaci.

Zatím ale není novinka kompletní a hotová. Kdy se objeví v systému, není jasné. Je také otázkou, jestli funkcionalita bude k dispozici v Androidu globálně, nebo se bude jednat jen o bonus pro majitele Pixel smartphonů.

Zdroje: 9to5google.com, androidpolice.com



