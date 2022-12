Představení suchátek OnePlus Buds Pro 2 se blíží [aktualizováno]

Zdroj: OnePlus

Aktualizováno 22. 12.

Objevila se fotografie zachycující nadcházející novinku OnePlus Buds Pro 2. Informace o specifikacích jsou již nějakou dobu k dispozici, byť ne oficiálně. Co se týče samotného představení, tak by k němu mělo dojít současně s uvedením modelu OnePlus 11.

Původní článek 17. 11.

PrvnĂ­ generace sluchátek OnePlus Buds Pro byla uvedena vloni v ÄŤervenci. Jak jsme vás jiĹľ pĹ™ed nedávnem informovali, One Plus pracuje na jejich nástupci – OnePlus Buds Pro 2. Podle aktuálnĂ­ch zpráv by mÄ›la bĂ˝t sluchátka brzy uvedena na trh.

OnePlus Buds Pro 2 budou mít dva zvukové měniče v rámci jednoho sluchátka. Jedná se o jeden 11mm a druhý 6mm měnič. Rovněž by měla podporovat kodek LHDC 4.0, který přináší vysoké zvukové rozlišení a také prostorový zvuk a nebude chybět ani podpora aktivního potlačení hluku – ANC s redukcí hluku až o 45dB. ANC by se mělo přizpůsobovat hlasitosti okolí. Každé sluchátko má v sobě integrované tři mikrofony, efektem tak bude mnohem lepší kvalita hlasového hovoru.

Výdrž sluchátek na jedno nabití a se zapnutým ANC by měla být někde kolem 6 hodin a dalších 22 hodin energie přinese dobíjecí pouzdro. Pokud bude ANC vypnuté, sluchátka pak vydrží až 9 hodin a z pouzdra dostanou dalších 38 hodin. Skvělá zpráva je, že by nabíjecí pouzdro mělo podporovat bezdrátové dobíjení. 10 minut nabíjení by mělo sluchátkům zajistit zhruba 3 hodiny provozu. Sluchátka budou samozřejmě opatřena certifikací IP55 pro odolnosti proti vodě. K dispozici by měla být v barevných variantách bílá, černá a zelená.

Podle očekávání by měl výrobce OnePlus sluchátka uvést na trh během prvního čtvrtletí příštího roku. Výroba sluchátek již byla dle zpráv zahájena, a jak se zdá, prozatím je omezena pouze pro vybrané asijské regiony a Evropu. Podle zpráv přijdou sluchátka pravděpodobně současně s uvedením smartphonu OnePlus 11.

