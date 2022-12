Podcast #57 – Nová značka Nothing aneb nic nebo něco?

Zdroj: Dotekomanie.cz

Dneska si povíme o nové britské značce Nothing. Nebude to ale žádná nudná teorie, povíme si naše zkušenosti s dvěma produkty této značky. Řeč bude o nových sluchátkách Nothing Ear (Stick) a také samozřejmě o prvním telefonu této firmy – o Nothing Phone (1).

Pod Zlatou Lampou – 57. díl

Nový díl podcastu Pod Zlatou Lampou právě vyšel. Podcast je věnovaný především mobilním telefonům, tabletům, chytrým zařízením a dalším technologiím. Posloucháním vás budou provázet Miroslav Růžička a Přemysl Vaculík.

 

Kde podcast poslouchat:

Podcast si můžete pustit v přehrávači výše, nebo ho můžete sledovat na:



