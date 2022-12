Zdroj: 9to5mac

Apple před nedávnem oznámil pokročilé šifrování dat v iCloudu pomocí technologie Advanced Data Protection for iCloud, která bude využívat end-to-end šifrování. Nyní přichází s další bezpečnostní novinkou, která umožní chránit Apple ID pomocí fyzických bezpečnostních klíčů. Tato novinka by měla přijít současně s aktualizací iOS 16.3.

iOS 16.3 přinese novou vrstvu zabezpečení

Zabezpečení Apple ID bude spočívat v šifrování pomocí fyzických bezpečnostních klíčů, které budou uloženy na jiném fyzickém zařízení. Toto zařízení tak přidá další fyzickou vrstvu pro dvoufaktorové zabezpečení Apple ID. Apple říká, že pokud jednou iPhone ověříte tímto druhým zařízením a pořídíte si nový iPhone, nebudete muset v nové telefonu zadávat ID a heslo, pakliže bude opět k autentizaci použité druhé zařízení s uloženými ověřovacími klíči. Samotný Apple nebude bezpečnostní klíče vydávat, ale pro tento účel bude spolupracovat se společností FIDO Aliance.

Jak jsme již zmínili Apple přinese pokročilé šifrování dat v iCloudu end-to-end šifrováním.. V současné době jsou tímto typem šifrování chráněny pouze zdravotní údaje a hesla. Nová pokročilá ochrana dat uživatelům umožní si zašifrovat v podstatě jakákoliv data, která bude mít v iCloudu uložená.

Apple v současné době data chrání bezpečnostním klíčem, který je uložen v iCloudu a je použitá kdykoliv, kdy uživatel potřebuje přistupovat k datům. Nově už tento klíč nebude ukládán na serveru, ale bude uložen v zařízení uživatele. To přinese vyšší stupeň zabezpečení v případě, že by servery Applu byly nabourány a třetí strana by chtěla získat přístup k datům. Tato ochrana dat byla zpřístupněna s iOS 16.2 uživatelům v USA a příští rok by se měla rozšířit i do dalších zemí.

Zdroj: 9to5mac.com



Domů Články iOS 16.3 přinese podporu šifrování Apple ID pomocí fyzických bezpečnostních klíčů

reklama reklama