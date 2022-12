Honor chystá nový GT smartphone

Honor 80; Zdroj: Honor

Honor v listopadu uvedl tři novinky – Honor 80 SE, Honor 80 a 80 Pro. Nyní ale oficiálně potvrzuje ještě příchod dalších dvou zařízení, přičemž jedno z nich bude mít přívlastek GT.

Honor 80 GT

Začneme mobilním telefonem Honor 80 GT. Zde by měl být základem již uvedený mobil Honor 80 Pro. Ostatně se spekuluje, že dojde na použití stejného procesoru, tedy Snapdragonu 8+ Gen 1. Ten by měl ale dostat k dispozici 16 GB operační paměti. Samotný displej by měl být opět typu OLED, ale mělo by dojít k navýšení obnovovací frekvence na 144 Hz.

Na zadní straně bude dominantní 54MPx senzor, zřejmě IMX800 od Sony, přičemž zde budou ještě další dva, ale zatím neznáme jejich přibližné specifikace. Rychlost nabíjení zůstane na hodnotě 66W, ale možná dojde ke zvětšení kapacity baterie.

Kromě mobilu bude ještě představen tablet Honor Pad V8 Pro, jenž by se měl chlubit podporou stylusu a také by se měla společnost chlubit s vylepšením IMAX Enhanced, což by se mělo dotknout kvality displeje. Ten by měl mít úhlopříčku 12,1 palců. O výkon se bude starat Dimensity 8100 od Mediateku, takže o výkon by neměla být nouze. Rychlost nabíjení by se měla pohybovat kolem 33W.

Samotné představení má proběhnout již 26. prosince krátce po poledni našeho času. Dá se očekávat, že se novinky s nějakým zpožděním dostanou i do Evropy, ale na oficiální oznámení dostupnosti ve světě si budeme muset počkat.

