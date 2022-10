Získejte 3D tiskárnu TWO TREES BLUER PLUS za výhodnou cenu [komerční článek]

Tato 3D tiskárna je skvělou volbou pro ty, kdo si chtějí 3D tisk vyzkoušet, ale i pro ty, kdo to s 3D tiskem myslí vážně. Dnes tuto tiskárnu můžete získat za výhodnou cenu na Cafago.com.

3D tiskárna TWO TREES BLUER PLUS

Konstrukce 3D tiskárny je vysoce stabilní a celokovová, je z 95 % předmontovaná a nabízí rychlou instalaci.

Tiskárna nabídne vysokou rychlost tisku a přesnost díky vysoce přesnému motoru. Transparentní extrudér, výkonný dvojitý převod, stabilní vytlačování, podporuje tisků různých spotřebních materiálů, zajištění hladkého podávání – to vše jsou benefity tiskárny TWO TREES BLUER PLUS.

Tiskárna je vybavena barevným 4,3palcovým dotykovým displejem, který zobrazí veškeré potřebné informace. Nechybí například podpora stavu, kdy v tiskárně dojde vlákno, včasné upozornění, že vlákno dochází a další.

Max. velikost tisku je 300 x 300 x 400 mm, podpora různých 1,75 mm tiskových vláken, jako jsou PLA, ABS, PETG, dřevěné vlákno a další.

Specifikace:

Značka: TWO TREES

Model: BLUER PLUS

Barva: Černá+Modrá

Zástrčka: EU

Napájení: 220V 360W

Materiál stroje: kov

Počet trysek: 1

Průměr trysky: 0,4 mm

Velikost tisku: 300 x 300 x 400 mm

Přesnost tisku: ±0,1-0,2 mm

Tloušťka vrstvy: 0,1-0,4 mm

Způsob tisku: Karta TF/Online tisk

Displej: 4,3palcový barevný dotykový displej

Rychlost stroje: 10-300 mm/s

Rychlost tisku: 20-200 mm/s

Teplota vytlačovací hlavy: 260 ℃ (max.)

Teplota horkého lože: 100 ℃ (max.)

Tisková platforma: horké lože + PEI pružinová ocel

Přesnost polohování osy XY: 0,01 mm

Přesnost polohování osy Z: 0,004 mm

Materiál tisku: PLA, ABS, PETG, dřevěné vlákno a další

Průměr materiálu: 1,75 mm

Provozní jazyk: angličtina, čínština, francouzština, němčina, ruština, korejština, španělština

Formát softwaru: STL, OBJ, JPG

Formát tiskového souboru: Gcode

Podporovaný software: Repetier-Host Cura

Operační systém: Window, MAC

Pracovní teplota: 5-40℃

Pracovní vlhkost: 20-60% RH

Rozměry tiskárny: 40,5 x 50,5 x 64,6 cm

Hmotnost tiskárny: 12,5 kg

Rozměry balení: 57,0 x 23,0 cm

Hmotnost balení: 16 kg

Pokud vás tato 3D tiskárna zaujala, můžete jí zakoupit ZDE za cenu 199.99 EUR (zhruba 4 933.75 korun) včetně daně a dopravy zdarma z Německa.



