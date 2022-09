Xiaomi Mi Band 7 – větší displej s Always-On a výbornou cenou [recenze]

Zdroj: Dotekomanie.cz

Zhruba sedm týdnů jsme testovali nový chytrý náramek Xiaomi Mi Band 7. Na první pohled je velmi podobný předchozí generaci. U sedmé generace nám ale narostl AMOLED displej a má také funkci always-on. Přesto náramek postrádá důležitou funkci pro sportovce. Náramek testoval redaktor Zdeněk Koutský. Jak se mu náramek líbí a dokáže si představit, že by jej vyměnil za chytré hodinky?

Vizuálně se Xiaomi Mi Band 7 od svého předchůdce liší jen nepatrně, alespoň z mého úhlu pohledu. Přesto si můžete na první pohled všimnout většího 1,62palcového AMOLED panelu, který prostě vypadá lépe. Když byste pak na ulici potkali uživatele nového náramku, pravděpodobně poznáte, že jde o novou generaci pro to, že má neustále zapnutý displej (Always-on funkce). Ze sportovního hlediska je k dispozici více než 110 sportovních režimů. Zde jsou mé dojmy.

Design a funkce

Náramek vážící méně než 14 gramů je pocitově velmi lehký a opravdu pohodlně se nosí. Konstrukce je chráněna proti prachu a vodě až do 5ATM. Neměl jsem problém náramek nosit v posilovně nebo ve sprše, zvládnou i plavání do hloubky 50 metrů – takovou hloubku nedoporučuji zkoušet.

Stejně jako loňská verze se i aktuální generace skládá ze dvou komponent – zobrazovací jednotky a silikonového náramku. Náramek je obecně kvalitně zpracován a nabízí dostatečnou délku. Nastavitelná délka náramku je 160 až 244 milimetrů. Mám pocit, že už jsem to psal v předchozích recenzí náramků od Xiaomi – očekával bych bezpečnější zapínání náramku. Několikrát se mi stalo, že jsem narazil o předmět, jako je taška, a náramek se otevřel. Uvítal bych tedy sofistikovanější řešení, třeba dvojitý zámek, jako mají v podstatě Apple Watch.

Velký OLED panel (1,62 palců) vypadá zajímavě. Poskytuje dobrou kvalitu zpracování a je dostatečně dlouhý, nikoliv široký. Na spodní straně zařízení jsou umístěny senzory pro měření zdravotních údajů a kovové kolíky pro nabíjení fitness trackeru.

Nastavení a uvedení do provozu

Vlastně jsem úplně v pohodě s tím, že k nastavení Xiaomi Mi Band 7 je potřeba nainstalovat aplikaci Mi Fitness / Zepp Life. Respektive, není nutno, pokud nepotřebujete veškeré informace / data z cvičení a podobně. Aplikace obecně funguje dobře a na iOS jsem neměl žádné problémy.

Proces nastavení je poměrně rychlý, ale individuální nastavení zabere trochu času, protože mnoho funkcí je z výroby zakázáno. Například bez aktivace odpovídajícího posuvníku v aplikaci není Xiaomi Mi Band 7 příliš chytrý. Přes menu nastavení jsou na výběr i různé ciferníky, samotné Xiaomi mluví o více než 110 kusech. Šest různých ciferníků je uloženo z výroby a zobrazovaný obsah lze u některých z nich přizpůsobit a vyměnit. Totéž platí pro „klikatelnost“ ciferníků. Některé vedou do příslušné podnabídky kliknutím, ale mnohé ne.

Zaznamenaná data lze nejen prohlížet prostřednictvím aplikace Zepp Life a také Mi Fitness, ale také provádět různá nastavení. Možnosti zahrnují individuální vibrační vzorce pro alarmy, zprávy nebo příchozí hovory, frekvenci měření srdeční frekvence a také trvalé měření SpO2. Nutno podotknout, že rozsah funkcí se mezi iOS a Androidem liší. U smartphonu s Androidem je možné mimo jiné nastavit upozornění na jednotlivé aplikace. Uživatelé iPhonu tuto možnost nemají.

Zdravotní aplikace od Xiaomi – Zepp, Zepp Life a Mi Fitness . vyžadují Mi účet. Navíc je možná synchronizace s Apple Health a Google Fit. Export údajů o kondici je možný pomocí aplikace Zepp Life.

Zařízení se pak ovládá pomocí kapacitního dotykového displeje. Přejetím doleva nebo doprava se otevře konfigurovatelné widgety, přejetím dolů se otevře oznámení a přejetím nahoru se otevře nastavení. To funguje spolehlivě a dobře při každodenním používání. Zdá se mi, že výkon procesoru není dostatečný na to, aby čas od času plynule přepínal mezi zmeškanými zprávami nebo domovskými obrazovkami. K aktivaci obrazovky lze také použít gesto zápěstí. K tomu existují dvě rychlosti odezvy. Došel jsem ale k závěru, že profil „Normal“ je příliš citlivý – to může být velmi nepříjemné zejména v noci. K dispozici je také gesto pro umístění ruky, které přepne Mi Band 7 do pohotovostního režimu.

Telefonování a upozornění

Jelikož náramek nemá mikrofon ani reproduktor, příchozí hovory se vám pouze zobrazují, takže na ně nijak nemůžete reagovat. Pokud na smartphonu hovor přijmete, náramek zavibruje, pokud tuto funkci sami nedeaktivujete v nastavení. Zajímavé je, že hovory přes Skype nebo WhatsApp se na náramku nezobrazí.

Zprávy zobrazuje bez velkého zpoždění. Dokonce je podporováno mnoho emotikonů, přesto jsem narazil na řadu, které byly nahrazeny symboly bloků – náramek je prostě nepřečetl. Zejména na iOS. Velmi dobrou novinkou, která byla poskytnuta již prostřednictvím aktualizace pro předchůdce, je možnost odpovědět. Kromě předdefinovaných textů lze uložit i vlastní odpovědi. Oznámení, která byla potvrzena, zmizí až po zodpovězení zprávy – jinak zůstanou trvale v doručené poště.

Zdraví a fitness

Jak jsem očekával, Mi Band 7 používá 6osý senzor (3osý akcelerometr a 3osý gyroskop) k počítání kroků a výpočtu spálených kalorií ze všech aktivit ve spojení s osobními údaji. Uživatel může číst většinu údajů o aktivitě a zdravotním stavu prostřednictvím 1,62palcového OLED panelu, jako je měření srdeční frekvence a saturace kyslíkem v krvi. Biometrická data jsou měřena opticky metodou PPG (fotopletysmografie). K tomuto účelu je instalován odpovídající snímač tepové frekvence.

Náramek vás informuje o tepové frekvenci, krocích, úrovni stresu, kyslíku v krvi i spálených kaloriích a PAI, indikátoru osobní fyziologické aktivity. Mezi cíle aktivity Xiaomi Band patří také cvičení. Všechny denní cíle lze přizpůsobit pomocí aplikace Zepp Life nebo dokonce Mi Fitness.

Kroky, srdeční frekvence, srdeční rytmus a saturace krve kyslíkem

Zaznamenané kroky jsou v realistickém rozsahu. Porovnával jsem statistiky s Apple Watch Series 7 (ano, nefér srovnání), a hodnoty náramek překračoval o 10-15 % v závislosti na profilu pohybu. Nutno podotknout, že většina výpočtů u náramků a hodinek lze obelstít cílenými pohyby rukou.

V testu jsem si ale všiml, že měření saturace krve kyslíkem funguje spolehlivě. Saturace krve kyslíkem je rozhodujícím ukazatelem zásobení kyslíkem a je nezbytná pro dostatečné zásobení svalů energií. Samotné Xiaomi však také upozorňuje, že funkce SpO₂ není určena k diagnostice a sledování fyziologických procesů ani k jiným lékařským účelům. Všechny údaje slouží pouze pro osobní potřebu. Jinými slovy, výsledky testů by pro vás měly mít indikační hodnotu, nikoliv rozhodující.

Xiaomi Mi Band 7 poskytuje samozřejmě i senzor pro měření srdečního tepu, jenž umožňuje sledovat srdeční aktivitu v reálném čase. Alternativně lze interval určit také v nastavení aplikace a k dispozici jsou i další možnosti, jako je pulzní upozornění. Úroveň stresu je pak založena na variabilitě srdeční frekvence a je indikována na stupnici od 1 do 100.

Sledování spánku

Pokud budete nosit náramek přes noc, dokážete získat zajímavá data o tom, jak kvalitní spánek máte. Band 7 zaznamenává hluboký spánek, lehký spánek, REM a zdřímnutí, včetně kvality dýchání ve spánku. Poslední jmenovaná funkce je ale stále ve fázi beta testování. Měření během testu působilo v zásadě věrohodně a přesvědčivě při dobré shodě osobního vnímání. I krátké fáze bdění během noci jsou v aplikaci druhý den ráno spolehlivě zmapovány.

Na rozdíl od Mi Band 6 letošní generace také sama zobrazuje určité údaje o spánku. Aplikace však poskytuje podrobnější pohled na fáze spánku. Chybí mi tu ale bohužel chytrý budík, který by nastavil buzení v určitém časovém okně v závislosti na aktuální fázi spánku. Chybí mi také poněkud podrobná prezentace měření, jako je schéma, ve kterém by byly zobrazeny údaje o spánku spolu s tepem a kyslíkem v krvi na nějaké časové ose.

Měření tréninku

Náramku nechybí různé cvičební režimy s více než 110 aktivitami. Pro běh venku, chůzi, běžecký pás, veslařský trenažér i eliptický trénink je k dispozici režim automatické detekce. Nebyl jsem ale vůbec spokojen s funkčností. U všech ostatních sportů je nutná aktivace přes sportovní menu. Jelikož není k dispozici GPS modul, musíte mít v blízkosti připojen smartphone, pokud budete chtít zaznamenávat aktuální polohu.

Displej

Největší vizuální novinka je AMOLED displej s úhlopříčkou 1,62 palce. Na první pohled je zřejmé, že tato oblast je oproti minulé generaci větší, Xiaomi uvádí nárůst o 25 %. Hustota pixelů je však stále 326 PPI.

Další novinka se týká funkce „always-on display“. To znamená, že informace lze číst i bez nutnosti zvednout zápěstí. To, která data se zobrazí, závisí na ciferníku. Vstupy zpráv však nejsou podporovány v žádném z návrhů, které jsem testoval. Kromě stále zapnutého displeje lze v nabídkách nastavit dobu podsvícení displeje od 5 do 15 sekund.

Výrobce udává maximální jas 500 nitů. Osobně jsem neměl žádný problém číst obsah z displeje na přímém slunci, obrazovka působí velmi dobře. Lehce mi vadily odlesky na displeji, nicméně jas je více než dostačující. Xiaomi Mi Band 7 bohužel stále postrádá senzor okolního světla; místo toho jej musíte upravit manuálně.

Výkon a baterie

Manipulace s náramkem je vesměs plynulá. Ale přesto se nemohu zbavit dojmu, že se občas vloudily drobné zadrhávání, zejména při čtení zpráv nebo přepínání widgetů. Chtělo by to zapracovat na softwarové optimalizaci.

Integrovaná baterie má kapacitu 180 mAh. Podle výrobce má poskytnout pohotovostní dobu až 14 dní – pravděpodobně však pouze v laboratorních podmínkách. Naše testovací zařízení jsem provozoval s trvalým Bluetooth připojením, kontinuálním měřením tepu a kyslíku v krvi a monitorováním spánku a dechové aktivity. Logicky jsem se tedy dostal na výrazně kratší dobu. Funkce Always-on je však zásadní pro výdrž náramku. Při trvalém zobrazení obsahu na displeji se indikátor baterie sníží o cca 35 až 40 % za JEDINÝ den. Pokud se obejdete bez této funkce, zvládnete celý den s přibližným odečtem 12 až 15 %. Jestli rádi zaznamenáváte tréninky, pak byste se mohli dostat na pět dní používání na jedno nabití.

K nabíjení pak slouží dva nabíjecí kolíky na spodní straně zobrazovací jednotky. Stejně jako u Xiaomi Mi Band 6 lze i Band 7 nabíjet pomocí silikonového pásku. Proces nabíjení trvá přibližně 1,5 hodiny.

Finální verdikt

Náramek na mě působil přesvědčivým dojmem, ale nejsem schopen vymyslet natolik silné argumenty, které by majitele Mi Band 6 přesvědčili k nákupu nové generace. Na druhou stranu, hledáte-li šikovného a lehkého každodenního společníka na zápěstí bez vysokých nároků, Xiaomi Mi Band 7 je vynikající volbou. Pozor ale na hodnoty zdravotních funkcí, berte v potaz, že nejde o zdravotnické zařízení.

Jedinou skutečnou novinkou oproti předchůdci je větší obrazovka v kombinaci s funkcí always-on display, která by pro některé uživatele mohla poskytnout skutečnou přidanou hodnotu, ale stále zde vidím velký prostor pro zlepšení. Zobrazené informace jsou pro mě příliš omezené, to by se mohlo zlepšit s dalšími aktualizacemi. Totéž platí pro notifikační nabídku, protože trvalé zobrazování již přečtených e-mailů nebo zpráv je strašně zbytečné. A nejsem schopen pochopit, proč jsou možnosti přizpůsobení většiny ciferníků tak malé.

Suma sumárum Mi Band 7 poskytuje mnoho funkcí v lehkém a kompaktním těle. Nemá sice integrovaný GPS modul, to ale u tak levného zařízení nepožaduji. U nás lze Xiaomi Mi Band 7 koupit za příjemných 1 290 Kč u Smarty ZDE.

Klady:

Větší displej

Slušná výdrž baterie

Lehká konstrukce

Cena

Zápory:

Lesklý displej

Nízké zabezpečení zamknutí náramku – může se rozepnout o předmět, viz text

Absence GPS modulu (není takový problém)

Za poskytnutí produktu děkujeme obchodu Smarty.cz. Náramek si můžete koupit ZDE



