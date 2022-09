Ambrane Glares jsou brýle a sluchátka v jednom

Zdroj: Ambrane

Do neobvyklého spojení se pustila společnost Ambrane původem z Indie, která všechny funkce z bezdrátových sluchátek dokázala vtěsnat do konstrukce slunečních brýlí. Celá řada s názvem Glares obsahuje dva výrobky – Round a Square. Ty jsou od sebe odlišeni pouze tvarem obrouček. Budoucí majitelé by si měli pochvalovat neotřelý design nebo kvalitu zvuku.

Odvážná novinka

Brýle sice mají vyměnitelná skla, ale už v základu mají 99,99% ochranu před UV zářením, což dokládají získanou certifikací UV400 a také umí filtrovat modré světlo. Stupeň krytí IPX4 ke všemu přidává zvýšenou odolnost vůči stříkající vodě. O kvalitě zvuku vypovídá technologie HD Surround Sound u ukrytého reproduktoru v obou stranicích.

Samozřejmostí jsou dotykové plošky blíže ke spánku, které dovolují ovládat hudební přehrávač, telefonní hovory a hlasové asistenty. S funkcí Bluetooth 5.1 přichází rychlé párování či dosah na 10 metrů. Z pohledu výdrže zvládnou 7 hodin za plného provozu a pro dobití jim stačí pouhé 2 hodiny.

Výpis uzavírá vestavěný MEMS mikrofon a jediné provedení v černé barvě. Doporučená prodejní cena po přepočtu vychází na 3 054 Kč, i když v současnosti platí 50% sleva na dobu neurčitou.

