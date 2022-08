Instagram začíná testovat filtrování obsahu

Zdroj: Dotekománie

Zatímco Instagram se snaží okopírovat nováčka BeReal, tak mezitím pracuje na dalších funkcích, které by měly napomoci uživatelům v lepším konzumování obsahu. V tomto případě jde o omezení dle nastavení uživatele.

Instagram a filtr obsahu

V první řadě jsme se dočkali oznámení testování funkce, která by měla omezit obsah, jenž nechcete vídat na Instagramu. Na záložce vyhledávání pod horním pravým tlačítkem můžete zvolit první položku, která vás zavede do nové části aplikace. Zde bude zobrazen obsah a by jen vyberete takové příspěvky, které vás nezajímaví. Ve své podstatě trénujete algoritmus Instagramu. Ten na základě vaší volby nebude zobrazovat podobný obsah.

Je otázkou, jak moc dobře toto zafunguje a jestli vytrénování bude dostatečné, nebo bude omezovat obsah až příliš. Daleko lepší funkcí se nám zdá filtrování na základě klíčových slov. Nebudete muset jen zadávat jednotlivá slova, systém si poradí i s frázemi a dokonce emoji. Bohužel tato novinka funguje jen pro doporučovaný obsah, který má navíc hashtagy nebo popisky. Filtrování nebude aplikováno na uživatelské účty, které již sledujete.

Vzhledem k tomu, že se jedná o prvotní testování, dá se předpokládat, že funkce budou rozšířeny na kompletně celý obsah, díky čemuž budete moci nechat zmizet pro sebe konkrétní typy fotografií a videí. Kdy se tak stane, zatím nevíme, ani neznáme datum zpřístupnění dnešních novinek pro všechny uživatele.

Zdroje: about.fb.com, xda-developers.com

