Instagram bude testovat možnost přidávat fotografie na výšku

Zdroj: Dotekománie

Podle sdělení šéfa Instagramu – Adama Mosseriho, bude v dohledné době probíhat testování možnosti přidávání fotografii do příspěvků na výšku.

Instagram bude testovat novinku ve zobrazení fotografií

Mělo by se tak jednat o krok, který bude primárně souviset s vylepšováním kanálu krátkých videí Reels. Vzhledem k tomu, že videa vkládaná do Reels jsou rovněž na výšku, i fotografie bude možné vložit tímto způsobem. Společnost se tak snaží rozšířit možnost vkládání obrázků do příspěvků, které lze v současné době vložit pouze v orientaci na ležato. I přes to, že vložíme obrázek na výšku, dojde k jeho oříznutí na formát 8:10.

Pokud chceme sdílet fotografie na výšku, je tak možné učinit pouze prostřednictvím příběhů, které však po 24 hodinách mizí, pakliže je neuložíme do výběrů. Nově bude možné vkládat fotografie na výšku ve formátu 9:16 i do příspěvků v hlavním kanálu. Jak se zdá, tak načasování testování této úpravy přichází poté, co se zvedla poměrně veliká vlna nevole k redesignu na celoobrazovkový režim ala TikTok, který společnost testovala v červnu. Mnoho tvůrců, především pak fotografové si stěžovali na to, že v režimu celé obrazovky jsou jejich fotografie a videa překryty textem s informacemi.

Zdroj: engadget.com



