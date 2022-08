Zdroj: OnLeaks

Fitness náramky Fitbit Sense 2, Versa 4 a Inspire 3 se objevují ne velmi kvalitních renderech, které odhalují, jaká by měla být finální podoba těchto připravovaných produktů.

Fitbit již brzy představí nové fitness náramky

Fitbit Sense 2 přichází se čtvercovým tělem, na levé straně je umístěno fyzické tlačítko a mikrofon. Náramek by měl být vybaven EKG snímačem. Z renderů je patrné, že by náramek Sense 2 mohl být k dispozici ve variantách Gold, Graphite a Platinum.

Zdroj: OnLeaks

Náramek Fitbit Versa 4 disponuje do jisté míry stejným designem jako Sense 2. V těle je umístěno podobně fyzické tlačítko a mikrofon, ale snímač EKG již u toho modelu nenalezneme. Rendery rovněž ukazují, že by náramek mohl být k dispozici ve variantách Graphite a Rose.

Zdroj: OnLeaks

Třetím modelem je Fitbit Inspire 3, který by měl být cenově nejdostupnějším fitness náramkem od Fitbitu. Co se designu týče, tak ten se moc od předchozí řady Inspire 2 neliší. Co se však mění je displej, který by již neměl být černobílý, ale barevný, pravděpodobně AMOLED.

Náramek Inspire 3 by měl být dostupný ve třech barvách – žlutá, růžová a černá. Vzhledem k tomu, že současné modely byly představeny v srpnu roku 2022, lze očekávat, že nové modely by mohly dorazit již tento měsíc.

Zdroj: 9to5google.com



Domů » Články » Fitbit Sense 2, Versa 4 a Inspire 3 se objevují na oficiálních renderech

reklama reklama