Aplikace Discord doznává zásadních změn, které by měly přinést rychlejší aktualizace nových funkcí

Aplikace Discord mají v oblibě především hráči. Jedná se o komunikační platformu pro zasílání zpráv a uskutečňování hovorů a videohovorů. Verze aplikace pro Android nyní prochází přestavbou, která by měla zajistit rychlejší dodávání nových funkcí.

Discord prochází změnami

Podle informací na blogu společnosti aplikace Discord pro Android prochází zásadními změnami. Změny se netýkají designu, ale „vnitřností“ aplikace. Ta by měla být nově založena na frameworku React Native, který by měl umožnit rychlejší vývoj aplikace a rychlé zajištění nejnovějších funkcí.

Co to přinese pro uživatele? Aplikace pro Android by měla přinášet novinky stejně rychle, jako je tomu u iOS a PC verze. V současné době přicházejí novinky pro Android z několika denním a týdenním zpožděním oproti iOS a PC platformám. Mezi první novinky je například zvětšení písma, které by mělo být konzistentní s iOS aplikací. Nová verze aplikace Discord pro Android je již v obchodě Google Play, ale chvíli potrvá, než bude dostupná pro všechny uživatele.

