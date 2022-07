První ukázku auta od Xiaomi poznáme v srpnu

Zdroj: GSMArena

Elektromobil z dílny společnosti Xiaomi začíná dostávat čím dál reálnější obrysy. Čínský gigant během následujícího měsíce plánuje oficiálně představit první prototyp před širokou veřejností a svůj impozantní plán opět přiblížit k vytyčenému cíli. Podle dostupných informací se zdá být Xiaomi o něco dál oproti konkurenčnímu Applu, který rovněž pracuje na vlastním Apple Car.

Doba elektrická

Vše odstartovalo v březnu loňského roku, kdy byl oznámen vstup na trh s elektromobily a zároveň investice ve výši 1,5 miliardy dolarů. Ke všemu za prvních 10 let chtějí proinvestovat až 10 miliard dolarů. V září 2021 byla zaregistrována značka Xiaomi Auto Co., Ltd. a následně měsíc listopad přinesl dohodu o vybudování výrobního komplexu ve městě Yizhuang.

Až 1 000 zaměstnanců má být v roce 2024 schopno vyrobit okolo 300 000 automobilů za rok. Zakladatel Xiaomi, Lei Jun údajně nyní hledá PR ředitele, který po srpnovém odhalení prototypu začne automobil propagovat s větší intenzitou. Samotní inženýři s vozidlem zároveň provedou nejen první test v zimních podmínkách.

První dva vozy mají zamířit do segmentu A+ (např. Hyundai i10) a B (např. Hyundai i20). Jeden z nich získá autonomního řízení L2 a druhý dokonce L3 (např. Tesla). Cenově se spekuluje po přepočtu nad částkami okolo 627 415 Kč a 896 110 Kč.

