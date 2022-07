WhatsApp na více než jednom telefonu? Snad již brzy!

Zdroj: Dotekománie

WhatsApp je bezesporu skvělá aplikace pro chatování s přáteli, která nabízí skvělé funkce a vysokou míru zabezpečení obsahu a soukromí. Bohužel ale zatím neumožňuje používat účet na více než jednom telefonu. To by se ale snad již brzy mohlo změnit.

WhatsApp účet na druhém telefonu stále v přípravě

V současné době je možné mít připojeno více instancí, ale možné to je pouze v rámci webových prohlížečů. I tak je ale nutné mít telefon, kde aplikace primárně běží, připojený k internetu, aby se zprávy mohly zrcadlit. V aktuální beta verzi aplikace WhatsApp pro Android s číslem sestavení 2.22.15.13 byl zachycen kód, který poukazuje na to, že WhatsApp pracuje na synchronizaci zpráv napříč více zařízeními.

Po přihlášení do aplikace na druhém telefonu se veškeré zprávy bezpečně synchronizují do nového zařízení. Podle informací, by měl proces vypadat podobně, jako když zaregistrujeme nový prohlížeč WhatsApp účtu. Tato funkce je již poměrně dlouhý čas ve vývoji a není jasné, kdy bude k dispozici pro všechny uživatele. Doufejme, že tak bude brzy.

