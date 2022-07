Twitter testuje funkci co-tweet: dva uživatelé mohou tweetovat jako jeden

Zdroj: Dotekomanie.cz

Twitter testuje novou zajímavou funkci, která nese název Co-tweet. Tato funkce umožní dvěma uživatelům tweeetovat dohromady.

Twitter testuje novou funkci

Ke společném tweetování bude možné pozvat kohokoliv, kdo je na Twitteru. Společný tweet se pak prezentuje jako jeden, ale jsou v něm uvedeny oba dva účty a tweet se rovněž uloží na časovou osu obou uživatelů. Pokud vás někdo pozve ke společného tweetování, obdržíte pozvánku ve které se objeví obsah tweetu a informaci, že jste byli pozvání k tweetování s daným uživatelem a možnost pozvání přijmout, nebo odmítnout.

Z toho, co je zatím dostupné v rámci testování, to vypadá, že tweety se mohou prezentovat jako tweet toho, kdo jej implicitně vytvořil s tím, že pod tweetem je označen účet, se kterým je spolupracováno. Kromě toho se objevují i další indicie, které ukazují, že by se tweet mohl zobrazovat názvy obou účtů. Novinka je v tuto chvíli ve fázi testování a je dostupná pouze pro omezenou skupinu testerů.

