Čínské Vivo opět přifoukne řadu Y

Nová generace řady Y začíná pomalu vystrkovat růžky a společnost Vivo podle nejnovějších zpráv připravuje model s názvem Y35, který nahradí současného zástupce v podobě Y33. Zařízení zatím jen schované za kódové označení V2250 začíná postupně procházet certifikacemi. Díky tomu sice jsou k dispozici první prvky ze seznamu výbavy, ale na fotografie si musíme ještě počkat.

Bez velkých změn

První odhalené části nepředpovídají žádnou zásadní změnu, která by telefon dostala výš než do nižších řad střední třídy. Provedený test v benchmarku Geekbench detekoval čipovou sadu Snapdragon 680 od Qualcommu s grafickým čipem Adreno 610. To přímo znamená, že případní majitelé budou muset oželet připojení k 5G sítí.

Jedna z očekávaných variant dostane 4GB operační paměť RAM a čínský výrobce k ní pravděpodobně připojí 128GB interní úložiště jako u Y33. Softwarovou stránku zajistí operační systém Android 12 doplněný o rozhraní FunTouch OS 12. Novinka od předchozí generace může převzít 6,58palcový Full HD+ displej či tři objektivy fotoaparátu vzadu.

Nakonec firma Vivo v budoucnu určitě také přinese další varianty s názvem Y35t, Y35e a Y35s, což lze zpozorovat u poslední série Y33.

