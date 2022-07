Vivo Y30 5G; Zdroj: Vivo

Na českém trhu se běžně objevují mobily od společnosti Vivo a zřejmě v dohledné době zamíří další novinka v podobě Vivo Y30 5G. Tentokrát se jedná o mobil střední třídy s podporou sítí páté generace.

Vivo Y30 5G

Právě kategorie mobilů kolem pěti tisíc korun se rozšiřuje každým dnem o nové modely a Vivo Y30 5G je jedním takovým. Byl uveden pro asijské trhy, ale zřejmě se objeví i na našem. Jeho cena je nastavena v přepočtu přibližně na 5 600 Kč. S takovou cenou se normálně objevují mobily s LTE, ale pomalinku se protlačuje i 5G technologie.

Vivo Y30 5G sice láká na podporu nových sítí, ale jde stále o levnější mobil. Není tak divu, že společnost šetřila. Nejvíce to jde vidět na displeji, který má jen HD+ rozlišení. Ostatní specifikace nejsou nikterak špatné. Operační paměť má 6 GB, ale díky softwaru ji lze tak trochu rozšířit o 2 GB, což je odkládací prostor v úložišti. Mohlo by to napomoci při velkém množství spuštěných aplikací.

Baterie by mohla dodávat energii po dobu dvou nebo tří dnů provozu. Zadní strana je sice vybavena dvěma foťáky, ale jen hlavní stojí za zmínku. Ten má 50 MPx. Vivo Y30 5G nemá nic speciálního navíc, jako třeba odolnost, stereo nebo jinou vychytávku. Zde se jedná jednoduše o levnější 5G mobil.

Specifikace

displej: 6,51 palců, 1600 x 720 pixelů (HD+), 20:9, LCD

procesor: Dimensity 700

6GB LPDDR4x RAM

úložiště: 128 GB (UFS 2.1) + microSD

Android 12 + Funtouch OS 12

Dual SIM

Foťáky: zadní – 50 MPx, f/1.8 2 MPx, makro přední – 8 MPx

čtečka otisků prstů na straně

rozměry: 164 × 75,84 × 8,25 mm; 193 gramů

5G SA/ NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS, USB Type-C

baterie: 5000 mAh + 10W

Zdroje: fonearena.com, facebook.com



Domů » Články » Vivo Y30 5G je nový levnější 5G mobil

reklama reklama