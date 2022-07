Vivo T1x zase představen

Zdroj: Vivo

Některé společnosti by se mohly zaměřit na lepší značení mobilů. Dokazuje to například Vivo. Nejde ani tak o složitost názvů jako spíše jejich používání. Pokud si chcete dohledat nějaké informace o mobilu, který si chcete koupit, možná se nakonec dostanete na zcela jiné zařízení se stejným pojmenováním. To může být případ i Vivo T1X. Mobil s tímto označením byl uveden ke konci minulého roku a následně další mobil použil také tento název, tentokrát v dubnu tohoto roku. Nyní zde máme opět Vivo T1X s trochu odlišnými specifikacemi.

Opakování matka moudrosti

Dnešní novinka Vivo T1X sdílí hodně specifikací s modelem z dubna tohoto roku, ale jeden je patrný hned na první pohled. Na zadní straně již nejsou tři foťáky, ale jen dva. Nečekejte dramatické změny. Byl odebrán jeden ze dvou 2MPx snímačů. Firma se rozhodla pro zachování foťáku pro určení hloubky ostrosti.

Další změna se odehrála na přední straně, respektive foťák má poloviční rozlišení, tedy 8 MPx. Jinak se jedná o stejný mobil vybavený procesorem Snapdragon 680 a Full HD+ displejem s 90Hz obnovovací frekvencí. I baterie stále nabízí 5000 mAh s podporou 18W nabíjení. Menší změnu jde vidět u konfigurace. Zatímco dubnová verze mohla mít až 8 GB RAM a 256 GB prostoru pro data, zde se lze dostat maximálně na 6 GB RAM a 128GB úložiště.

Základní verze Vivo T1X má nastavenou cenu v přepočtu přibližně na 3 600 Kč. To není nijak dramatická suma za takto vybavená mobil, jen je škoda, že si Vivo nenechává více záležet na mobilech a produkuje jeden model za druhým, že ani nestačí marketingové oddělení vymýšlet nové názvy.

Specifikace Vivo T1x

displej: 6,58 palců, 2408 × 1080 pixelů (Full HD+), 90Hz, LCD

procesor: Snapdragon 680

4/6 GB RAM

úložiště: 128 GB + microSD

Android 12 + Funtouch OS 12.0

Hybrid Dual SIM (nano + nano / microSD)

Foťáky: zadní – 50 MPx, f/1.8 2 MPx přední – 8 MPx

čtečka otisků prstů na straně

rozměry: 164,26 × 76,08 × 8,00 mm; 182 gramů

Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.0, GPS/ GLONASS/ Beidou, NFC, USB Type-C

baterie: 5000 mAh + 18W

