Microsoft má další sociální síť, jmenuje se Viva Engage

Microsoft si v minulosti pohrával se sociální sítěmi, ale veškerá snažení vzdal. Trochu koketoval s lepším propojením s Facebookem. Dnes vlastní LinkedIn, což se dá jednoduše popsat jako profesní sociální síť. Někteří tomu říkají „pracák 21. století“. Kromě toho ale má v nabídce ještě podnikovou sociální síť Yammer. Aby toho nebylo málo, představil Viva Engage.

Viva Engage

Hned na úvod se patří říci, že novinka Viva Engage není veřejná sociální síť. I v tomto případě Microsoft cílí na společnosti, zejména ty větší. Viva Engage přináší možnost sdílení informací, nabízí funkce pro kurzy, propojuje zaměstnance a také nabízí komunity. Součástí možností zveřejňování jsou i ankety, otázky a další možnosti.

Co by to bylo za sociální síť bez dočasných příběhů. I zde Microsoft zabudoval tuto funkci. Je možné, že se s ni nikdy nesetkáte, ale pokud budete pracovat ve velké společnosti, případně mezinárodní, je možné, že tam bude nasazena.

Microsoft si pro tuto novinku již nachystal zázemí a bude součástí všech jeho aplikací. Tedy těch, které jsou zaměřeny na firmy. Viva Engage budou moci využívat platící uživatelé Microsoft 365 a také bude součástí balíku Viva. Microsoft si za tuto novinku neúčtuje nic navíc, takže firmy mají volnou cestu k nasazení.

Viva Engage je v podstatě takový hybrid mezi Facebookem, LinkedIn a možná trochu Twitterem. Ze samotného popisu služby spíše vyplývá, že je hlavním cílem nabídnout službu, která napomůže se vzděláváním a rozšiřováním možností zaměstnanců jednotlivých firem.

