Kaktus naděluje neomezené data zdarma na víkend

Fotka od Anastasia Gepp z Pixabay

Nedávno jsme vás informovali, že se vrací slavná nabídka operátora O2, v rámci které můžete získat speciální SIM kartu se 100 GB FUP za pouhých 300 Kč za 30 dnů. Nabídka se dá považovat za letní, ale aby se neřeklo, i virtuální operátoři se snaží. Například SAZKAmobil láká na levnější data. Nyní přichází Kaktus s neomezenými daty.

Neomezená data zdarma

Kaktus se rozhodl nabídnout neomezená data na víkend pro všechny zákazníky, přičemž v samotných podmínkách je uvedeno, že zde není jakékoliv omezení. Není ale specifikováno, jestli je možné nabídku využít i na 5G. Je zde jedno omezení v rámci EU. Pro využívání v v EU je FUP limit nastaven na 3,5 GB.

Samotná nabídka platí od dnešního dne do 24. července 2022 do 23:59. Je zde ale jedna podmínka. Tento speciální dárek si musíte aktivovat v mobilní aplikaci do 23:59, tedy dnes. Zítra ho již aktivovat nemůžete.

Jedná se sice o dočasnou akci, ale rozhodně potěší nejednoho zákazníka. Pokud se tedy chystáte vyrazit někam mimo domov, budete mít připojení i na sledování televize, filmů a podobně.

Zdroje: facebook.com, mobilmania.zive.cz

reklama reklama