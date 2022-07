Zdroj: Dotekomanie.cz

Google Keep dostává užitečnou vychytávku pro přesouvání fotek

Google nějakou dobu připravuje možnost formátování textu u aplikace Google Keep, ale zatím nevíme, kdy dojde k uvedení nebo k začátku testování mezi uživateli. Mezitím zakomponoval novou funkcionalitu, která má napomoci v lepší práci a zejména při používání dvou aplikací najednou.

Keep a fotky

Google se stroze pochlubil na svém blogu, že aplikace Google Keep podporuje funkci drag-and-drop. Jde o možnost, že pouhým podržením prstu na fotografii v aplikaci Google Keep ji můžete přetáhnout do jiné aplikace. Jak je vidět na ukázce níže, je nutné mít obě aplikace spuštěné a mít je vedle sebe.

Ukázka funkcionality je ze systému Android 12L, tedy verze pro tablety, která ještě není moc rozšířená. Nevíme, jestli je podmínkou pro používání této funkce. Teoreticky asi bude potřeba mít novější verzi systému, ale je to jen náš odhad.

Web AndroidPolice navíc podotýká, že tato funkcionalita asi bude fungovat jen mezi aplikacemi od Googlu. Jinak řečeno, přesunutí obrázku z Google Keep asi zatím nebude fungovat do aplikací třetích stran. Asi bude potřeba vylepšit a rozšířit nějaké API.

