Zdroj: Dotekomanie.cz

Apple se přibližně před čtyřmi roky pustil i do segmentu chytrých domácích reproduktorů, přičemž dnes má v nabídce pouze jeden model. Tím je HomePod Mini. Minulý rok šlo ještě sehnat původní HomePod, ale jeho prodej byl ukončen. Dle nejnovějších zpráv se plánuje návrat tohoto většího zařízení.

HomePod nové generace

Apple se chlubil u HomePod kvalitou zvuku, což potvrdila i naše recenze. Vysoká cena je typická pro produkty této firmy, ale to by nevadilo, pokud by zařízení jako takové bylo flexibilní. Bohužel Apple uzamkl HomePod více méně jen na svůj ekosystém. Navíc bez iPhonu jste měli minimální šanci využít potenciál. Hřebíčkem do rakve byla omezená podpora jiných služeb. Apple se snažil prosazovat jen svou službu Apple Music.

Ukazuje se ale, že se máme dočkat druhé generace. Již nyní se objevilo kódové označení B620. Novinka bude vybavena novým čipem S8 a nabídne na horním displeji dokonce multidotyková gesta. Co se týče rozměrů, měla by být novinka srovnatelná s původním modelem HomePod. Máme očekávat vylepšení v oblasti audia.

Zatím ale nemáme jakékoliv přesnější informace o možnostech druhé generace HomePod. Je otázkou, jestli i tentokrát bude reproduktor uzamčen jen pro ekosystém společnosti Apple, nebo bude možné používat jakékoliv služby. Co se týče ceny, nepředpokládáme nějaké větší zlevnění. Spíše si zachová původní cenu a cena novinky bude více než deset tisíc korun.

Zdroje: engadget.com, bloomberg.com



Domů » Články » Apple pracuje na nové generaci HomePod

reklama reklama