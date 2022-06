Vše, co potřebujete vědět o správném výběru sedacího vaku [komerční článek]

V dnešní době je těžké si představit moderní interiér v práci nebo doma bez akcentů moderně mobilního interiéru – sedacích vaků. V krátké době si tyto kousky podmanily nejen obytná, ale i veřejná prostranství. Navzdory popularitě, kterou tento čalouněný nábytek v současnosti zažívá, odborníci stále zdůrazňují, že lidé při výběru sedacího vaku dělají chyby, takže se rychleji opotřebovávají a ztrácejí dobrý vzhled.

Ideální jsou dvě vrstvy

Vybrat sedací pytel do domácích i venkovních prostor správně není vždy jednoduché. Je potřeba dosáhnout co nejlepší synergie mezi kvalitou a cenou. Designéři poznamenávají, že sedací pytel není vůbec nutné kombinovat s dalším nábytkem a dekoračními prvky v interiéru, a to právě kvůli jeho jedinečnému designu. Můžeme často vidět, že lidé vybírají sedací vaky spíše na základě emocí než znalostí. Potenciální kupec však ještě potřebuje vědět alespoň to skutečně podstatné.

Nejprve se doporučuje zjistit, zda má sedací pytel vnitřní vak. Někdy, když je vnější pytel poškozen (roztržený například domácím mazlíčkem), se náplň sedacího vaku vysype na podlahu. Proto se doporučuje volit sedací vak, který má dva vaky – vnitřní pytel, který je plněný polystyrenovými kuličkami, a vnější pytel, který lze lehce prát nebo čistit (dle látky).

Vyberte si vhodný tvar

Výběr velikosti a tvaru sedacího vaku často vede k nejvíce diskuzím. Ve skutečnosti je vše docela jednoduché – tvar by měl být vybrán podle vašich potřeb. Pokud budete sedací pytel přenášet na různá místa, je nejlepší zvolit hruškovitý tvar nebo podobné modely, které mají madlo pro snadné uchopení a přemístění nábytku. Tyto sedací vaky jsou oblíbené hlavně u dětí.

Nejoblíbenější sedací vaky u dospělých mají obvykle tvar křesla, tzn. tvar písmena L. Striktně tvarované sedací vaky jsou vhodné spíše do obývacích pokojů a kanceláří. Další možností jsou dvoumístné sedací vaky-pohovky. Také existují pufy, které jsou krátké a praktické.

Na látce záleží

Často se zapomíná na to, že je potřeba věnovat pozornost také látce, ze které je vnější vak vyroben. Sedací vaky jsou obvykle vyrobeny buď z měkkého polyesteru, který se používá převážně do interiéru, nebo z umělé kůže, která je vhodná do interiéru i exteriéru. Umělá kůže se doporučuje těm, kteří mají domácí mazlíčky, protože kůže se snadno čistí a zvířecí chlupy se na ní nehromadí. Za zmínku stojí moderní alternativa umělé kůže – vlhkovzdorné nebo voděodolné tkaniny potažené speciálními vrstvami, které odolávají absorpci tekutin.

Vsaďte na funkčnost

Čtvrtým aspektem je funkčnost. Pro venkovní použití na zahradě, terase, u bazénu nebo i na břehu jezera doporučujeme sedací vaky z voděodolných látek. Dbejte také na rady designérů a nepřeplňujte prostor příliš velkým nábytkem. V tomto případě doporučujeme pořídit sadu sedacích vaků pohodlných nejen na sezení, ale i na odkládání věcí a skleniček.



