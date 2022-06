Oppo Reno 7A je další novinka v řadě, ale lehce vybočuje

Oppo Reno 7A; Zdroj: Oppo

Společnost Oppo se chová jako každý jiný velký výrobce mobilních telefonů. Během jednoho roku dokáže představit celou plejádu zařízení, která se mnohdy liší jen v detailech. Další přírůstkem je Oppo Reno 7A, který by sice mohl jen tak zapadnout, ale v jedné specifikace vybočuje z řady.

Oppo Reno 7A

Oppo nasadilo pro tento rok jeden designový směr, z kterého vychází většina mobilů. Z pohledu specifikací by se dalo na první pohled říci, že Reno 7A je jen jiný název pro nedávnou novinku Reno 7 Lite, ale pár specifikací bylo změněno. Například na zadní straně byl nahrazen jeden 2MPx foťák za 8MPx, který poslouží pro focení ultra širokoúhlých záběrů.

Procesor zůstal stejný, tedy Snapdragon 695. I displej vypadá stejně, jen nyní nabízí 90Hz obnovovací frekvenci. Operační paměť byla lehce ponížena na 6 GB a hlavní zadní foťák má 48 MPx místo 64 MPx. Bohužel jsme se dočkali snížení rychlosti nabíjení. U tohoto modelu je k dispozici jen 18W, ale i tak by mělo dostačovat.

Zatím tedy žádná sláva a skoro by Reno 7A zapadl v řadě, ale jedna specifikace může zajmout. U tohoto mobilu jsou certifikace IPX8 a IP6X, takže odolá prachu i vodě. Měl by vydržet ponoření do vody do hloubky jednoho metru po dobu 30 minut. To se jen tak nevidí u mobilů Reno a zejména u všech smartphonů této značky. Zatím je novinka k dispozici jen v Japonsku, ale je možné, že se dostane i do Evropy a případně do Česka. V přepočtu vychází cena přibližně na osm tisíc korun.

Specifikace

displej: 6,4 palců, 2400 × 1080 pixelů (Full HD+), AMOLED, Corning Gorilla Glass 5, 90Hz

procesor: Snapdragon 695

6GB LPDDR4x RAM

úložiště: 128 GB (UFS 2.2) + microSD

Android 11 + ColorOS 12

Dual SIM (nano + nano + microSD)

Foťáky: zadní – 48 MPx, f/1.7 8 MPx, ultra širokoúhlý 2 MPx, makro přední – 16 MPx

čtečka otisků prstů v displeji

rozměry: 159,7 × 73,5 × 7,6 mm; 175 gramů

3.5mm audio jack

IPX8 / IP6X

5G SA/ NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS/GLONASS/Beidou, NFC, USB Type-C

baterie: 4500 mAh + 18W

