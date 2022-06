Apple by mohl příští rok představit nový 14,1palcový iPad Pro

Zdroj: Apple

Apple by mohl brzy představit iPad Pro v nové velikost 14,1 palců. Informace pochází od generálního ředitele společnosti Display Supply Chain Consultants (DSCC) – Rosse Younga.

Ross Young se vyznačuje poměrně spolehlivými informacemi. Dle jeho slov obdržel od svých zdrojů informace, že Apple údajně vyvíjí 14,1palcový iPad Pro. Informace jsou pravděpodobně potvrzeny od dodavatelů, kteří pravděpodobně dodávají pro Apple displeje. Podobné predikce přicházejí od tipéra Majin Bu, který říká, že by Apple měl představit nový iPad Pro s čipem M2 a který by měl dorazit ve třech velikostech 11, 12,9 a 14,1 palců. Bu je v předpovědi dokonce ještě odvážnější, tvrdí, že by nové iPady měly být představeny již na konci tohoto roku, nicméně dodává, že tyto prognózy jsou bez záruky.

Budoucnost kolem iPadů bude ještě v nadcházejícím období zajímavá. Apple naznačil, že chce na tablety přenést vlastnosti desktopového systému macOS, díky čemuž by bylo možné na iPadech plnohodnotně provozovat desktopové aplikace určené pro MacBooky. Rovněž se mluví o podpoře periferií, jako jsou USB zařízení a další díky podpoře technologie Thunderbolt, nebo možnosti použít vnitřní SSD kapacitu jako další RAM.

