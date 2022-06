OnePlus 10 Ultra nebude, firma ho přejmenovala na OnePlus 10T 5G. Vrací se tak k původnímu modelu představování telefonů

Zdroj: Concept Phones

Společnost OnePlus v březnu představila vlajkový telefon OnePlus 10 Pro, ačkoli se očekávalo, že společnost uvede na trh levnější variantu OnePlus 10. Podle informací od zdroje Maxe Jambora bude OnePlus 10T 5G jediným letošním top modelem společnosti. Zdroj však zapomněl, že již byl uveden OnePlus 10 Pro.

OnePlus dříve avizoval, že by telefon měl nést název OnePlus 10 Ultra. Bude se jednat o druhý top model letošního roku. Společnost se tak vrací k původnímu schématu, kdy v první půlce roku vyšel telefon vyšší řady a v druhé polovině roku vyšel telefon s obdobným názvem, přídomkem „T“ a lehce lepším hardwarem.

Údajný OnePlus 10 Ultra, který by měl být vybaven vylepšenými fotoaparáty a čipem MariSilicon X od společnosti OPPO a ani OnePlus 10T Pro se podle zdroje nechystá do výroby. Uvedl však, že OnePlus 10T bude lepší než OnePlus 10 Pro, ale není jasné, zda to bude z hlediska výkonu, nebo přijde s lepší obrazovkou či s avizovanými vylepšenými fotoaparáty.

Procesor opět od Snapdragonu a pryč s písmenem R

Společnost OnePlus již potvrdila, že její příští top model bude používat SoC Snapdragon 8+ Gen 1, nenasadí tak předpokládány procesor MariSilicon X. Oproti 80W nabíjení v modelu OnePlus 10 Pro by OnePlus 10T mohl být vybaven 150W rychlonabíjením, které bylo poprvé představeno v modelu OnePlus 10R.

V loňském roce společnost OnePlus neuvedla žádný model „T“, ale v říjnu 2021 představila OnePlus 9RT, jehož uvedení na indický trh trvalo několik měsíců. Vypadá to, že ji společnost přinese zpět s modelem OnePlus 10T ještě letos, pravděpodobně ve 3. čtvrtletí tohoto roku. Nyní však bez písmene R, jelikož to už se svého modelu dočkalo.

