Nové nařízení společnosti Apple změní od 30. června používání aplikací v iOS [komentář]

Od posledního dne měsíce června 2022 začne platit celosvětově velká změna v mobilních aplikacích pro systém iOS. Společnost Apple totiž v souvislosti s ochranou osobních dat zavádí nové nařízení. Každá aplikace nacházející se v App Store, která nabízí možnost zřízení uživatelského účtu, bude muset stejně transparentně nabízet i jednoduchou cestu jeho definitivního smazání. Vývojáři mobilních aplikací se na tuto změnu připravovali už od ledna 2022.

Od 30. června 2022 budou muset všechny aplikace pro iOS nabízet jednoduchou a transparentní cestu, jak uživatelský účet v aplikaci vytvořený také smazat. Nejedná se tak o pouhou deaktivaci, která je dlouho známá například uživatelům sociálních sítí, ale o skutečné smazání účtu se všemi jeho osobními daty. Nařízení firmy Apple mělo původně platit už v lednu 2022, ale firma své rozhodnutí oddálila pod tlakem světových vývojářů aplikací.

Ředitel divize Mobility ve společnosti Cleverlance Milan Mitošinka k novému nařízení říká: “Implementace tohoto nařízení není úplně triviálním úkonem, jak by se možná mohlo zdát. Nese to s sebou celou řadu strukturálních změn, kterými aplikace musí projít. Apple má navíc velice přesně specifikovanou sadu pravidel, podle kterých musí vše fungovat. Na nás jako vývojářích a testerech pak spočívá hlavní zodpovědnost za to, že aplikace, které našim klientům na míru dodáváme, budou tahle pravidla přesně splňovat.”

Společnost Apple definuje realizaci svého nového nařízení sadou pravidel

“Technologická společnost Cleverlance pomáhá svým zákazníkům tyto požadavky řešit. Jako dodavatel mobilních aplikací jsme tuto problematiku úspěšně vyřešili například v mobilní aplikaci MyŠkoda společnosti ŠKODA AUTO a.s. Přesně podle direktivy GDPR zde může zákazník ve svém profilu zcela smazat svůj účet, včetně svých osobních údajů. Musí ovšem předem odpojit své vozy, které přes aplikaci ovládá. Poněkud jiný reálný stav nastává například u aplikací mobilního bankovnictví. Uživatel si sice může svůj účet a přístup do mobilní banky kompletně smazat, jeho bankovní produkty a osobní údaje s nimi spojené ale logicky zůstávají nedotčeny. Plnohodnotným klientem banky tak i po smazání mobilního bankovnictví stále zůstává,” dodává Milan Mitošinka z Cleverlance.

Druhý největší technologický gigant Google se k tomuto kroku zatím staví poněkud rezervovaněji. Ve svých pravidlech pro aplikace dostupné na Google Play Store sice uvádí, že aplikace musí být transparentní a informovat uživatele, jak zpracovává jeho osobní data a zakazuje přímo podvodné nebo nečestné jednání, ale k nařízení nutnosti snadného smazání účtu se ale dosud neodhodlal.

“Pro implementaci nové funkcionality mazání účtu doporučujeme naplánovat samostatný release, a to po uvedeném datu 30. června 2022. Apple totiž bude pravděpodobně funkčnost důsledně prověřovat a může se stát, že se tak vydání nových verzí opozdí. To by mohlo mít neblahý vliv na další důležité funkcionality aplikací, pokud by byly vydávány pohromadě s tímto releasem,” dodává Mitošinka.