Nokia plánuje dvojici telefonů X21 5G a G11 Plus

Pod značkou Nokia bychom měli ve velmi brzké době poznat dva nové mobilní přírůstky, které teď více přibližuje aktuální únik informací. Zatímco jeden model zamíří do série X a obdrží prvky typické pro vyšší střední třídu, tak druhý zástupce ze série G zabředne spíše v průměru. Oba telefony zároveň doprovází první fotografie pro jasnější vizuální představu.

Vyvážené novinky

První Nokia X21 5G má nahradit Nokii X20 z dubna loňského roku a už podle snímku je zřejmé, že se kompletního přepracování dočká fotoaparát v zadní části. Vpředu lze očekávat 6,7palcový OLED panel s Full HD+ rozlišením, 120Hz obnovovací frekvencí nebo selfie kamerku nahoře uprostřed. U baterie o velikosti 5 000 mAh můžeme určitě vyhlížet technologii urychlující nabíjení.

Dále do vnitřní části si údajně najde cestu procesor Snapdragon 695 a dvě paměťové konfigurace (6+128 GB, 8+256 GB) bez možnosti rozšíření pomocí microSD karty. Zadní strana přijde o jeden objektiv, takže sestava bude zahrnovat tři fotoaparáty s hlavním 64MPx snímačem. Do kvality fotografií hodně promluví technologie od německého Carl Zeiss. Posledním dílkem do dnešní skládačky je operační systém Android 12.

Nakonec druhá fotografie naznačuje příchod Nokie G11 Plus, kde se může ukázat Full HD+ displej, 120Hz obnovovací frekvence či hlavní 50megapixelový objektiv vzadu.

