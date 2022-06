GUG červen – EDU, BIZ, DEV, WebEXPO

GUG.cz je komunita lidí, kteří rádi předají své vědomosti a u toho se sami učí něco nového. Jsme učitelky, podnikatelé, vývojářky i obyčejně neobyčejní geekové :) Pořádáme setkávání, streamujeme přednášky a další akce s jediným cílem – vzdělávat Česko v technologiích. Tohle je náš newsletter o dění v komunitě a věcech, které nás baví.

ZPRÁVY Z KOMUNITY

První máj je lásky čas a celý červen patří oslavám její rozmanitosti. I my jsme lidi a máme každý svou sexuální orientaci a genderovou identitu, která pak ovlivňuje celý náš život. Vážíme si proto důvěry, kterou nám projevují členky a členové, kteří se v naší společnosti cítí komfortně jít s barvou ven a my tak můžeme být LGUGBTQIA+ Víme, že to není snadné a záleží nám na tom vytvářet v naší komunitě bezpečné prostředí pro všechny. // Máme nový web a ten pořád zlepšujeme. Znáte to o kovářově kobyle? Od těch dob, co kováři staví weby je to o to složitější. Vážíme si ale práce všech lidí z GUGu, kteří nám s ním pomáhají a zvláštní poděkování patří našemu Lukášovi, díky Przeczo! Dík patří i Commity, schválně si přečtěte, proč se tak jmenují. // O tom, co se dělo v květnu poutavě píšeme na našem Medium a když píšeme články, broukáme si u toho naši novou copyhymnu. // 13 lidí v květnu vyjádřilo zájem se k nám přidat a představili se nám zatím David, Václav, Jan a Jakub a to nás těší.

NEJBLIŽŠÍ AKCE

GUG Plzeň #EDU

Ve čtvrtek 9. června 2022 od 15:00 h. do 16:30 hodin v US Pointu se uskuteční 30. setkání na Západočeské univerzitě v Plzni (Ústav jazykové přípravy, Univerzitní 22). // Parkování je možné na veřejném parkovišti, doveze Vás i PMDP – tramvaj č. 4, autobus č. 30 nebo 24. // Rada pro ty, kteří k nám směřují poprvé: Vstup hlavním vchodem, projít turnikety (paní vrátná ví o akci, bude třeba se zapsat do Knihy návštěv), jít doprava a pak hned po schodech/výtahem do 3. patra. US Point je v pravé chodbě v místnosti UU 309.

Akce je pro lidi, kteří rádi využívají IT ve výuce – nezapomeňte je na setkání pozvat. Registrační formulář přijímá odpovědi, tak se rychle přihlas! Těší se Tereza Havránková, Martin Hála, Pavla Sýkorová a další!

GUG Praha #BIZ a snad i #DEV

Chystáme setkání také v Praze. Nejdřív interní, ale část taky veřejnou. Zatím nemáme moc podrobností, ale víme, že je brzy najdeš tady a pravděpodobně to bude v neděli 19. 6. Takže jestli se s náma toužíš potkat, dej si do kalednáře a sleduj naše socky. Dík!

Digitální směna

Pojďme dohnat pokrok spolu! Rozjíždíme pilotní běh kurzu Digitální směna, který bude pro všechny zájemce za 0 Kč. Jediné, co budeš potřebovat, je počítač (nebo tablet či chytrý telefon) a chuť se učit. Zbytek zajistíme my – především zkušené, česky mluvící lektory, kteří Tě budou po dobu tří měsíců prostřednictvím srozumitelných videí rozvíjet v digitálních dovednostech. Čas studia si každý určuje sám, čili žádné rozpačité tlachání o počasí během přestávek. Prudce efektivní využití času! Stačí kliknout na Beru Digitální Směnu, vyplněním formuláře se přihlásit a my už se Ti ozveme s instrukcemi, kdy naše společná jízda začíná!

Budeme tam, ale není naše: WebExpo

Od 10. do 12. června budou všichni na WebExpu a my tam budeme díky Livesportu s nimi. Budeš tam taky? Přijď nás potkat!

Budeme tam, ale není naše: Community Builders‘ World

V pátek 17. června se zase sejdeme na první české konferenci pro komuniťáky, komuniťačky a komunitčata. Jako každá správná moderní akce bude i tato hybridní, tak si chyť lístky podle toho, jak se chceš zúčastnit.

POMOC UKRAJINĚ

Pomoc je stále potřeba a tak nabízíme stručný přehled toho, jak můžeš pomoct i ty. Na našem eshopu si díky neúnavné práci našeho Kexe a podpoře Shoptetu můžeš nakoupit orginální swag. Zaprvé budeš vypadat, žes byl/byla na všech našich akcích za posledních 10 let, a zadruhé výtěžek z prodeje předáme na pomoc Ukrajině nebo někomu, kdo je válkou přímo zasažen. // Pokud víš o někom, z koho sálá teplo (není heterák prostě), potřebuje pomoc a potřebuje ji ukrajinsky, nebo rusky, dej mu/jí vědět o možnosti kontaktovat Prague Pride na speciálním emailu. Existuje také rozcestník pomoci.

RANDOM

V novém díle KYBcastu si poslechneš tipy k mobilům žáků a učitelů ve škole z pohledu kybernetické bezpečnosti. // Jak si ve třídě porozumět ve třídě s žáky ze zahraničí se řešilo na streamu tady. // Vypadá to, že Google nechá legacy free zdarma, tady to máte včetně prokliku na potvrzení. // Židle pro queer lidi, co nedokážou sedět rovně je láska na první pohled. // Všímavost poháněná umělou inteligencí, to je Endel.io. Zkoušeli jste? My zkoušíme i brain.fm. Milujte se a soustřeďte se.

