Gmail dostává jeden malý indikátor

Google sem tam zavede novinku, které si možná ani nevšimnete. Tentokrát jsme se dočkali jednoho malého indikátoru, který je ale vlastně zkratkou pro lepší správu úložiště.

Gmail a Google One

Google již před nějakou dobou zavedl několik změn u účtů, které mají zakoupenou službu Google One. Například se kolem profilové fotografie zobrazuje barevné ohraničení. I díky tomu poznáte lépe, který z vašich účtů využívá nadstandardní služby. Nyní jsme se dočkali jednoho indikátoru přímo v aplikaci Gmail.

Pakliže máte Google One v jakékoliv verzi, tak ihned pod vaším účtem se zobrazí využití celkového cloudového prostoru. Hodnota je uváděna v procentech a hned také vidíte, kolik máte celkem prostoru. Nejde ale jen o indikátor. Po kliknutí na tuto položku se dostanete na obrazovku s přehledem využití místa. Ta je ještě součástí aplikace Gmail.

Až když kliknete například na uvolnění místa, dostanete se do samostatné aplikace Google One. Jedná se sice o drobnost, ale vzhledem k tomu, že Google One aplikaci asi často neotvíráte, tak menší zakomponování přímo do Gmailu může napomoci ve správě cloudového prostoru.



