Otec Pebble chce znovu otřást trhem, tentokrát to zkusí se smartphonem

Jméno Eric Migicovsky vás možná nic neřekne, ale název jeho společnosti Pebble už může být známější. Před mnoha lety se jednalo o velmi nadějného malého výrobce chytrých hodinek, který si vydobyl své postavení na trhu s hodinkami. Nakonec Eric prodal Pebble konkurenci Fitbit, která nakonec skončila v rukách Googlu. Nějakou dobu se Eric Migicovsky pohyboval spíše v oblasti softwaru a jeho posledním počinem je Beeper. Nyní se pokusí vrátit se smartphonem, pokud tedy bude zájem.

Cílem je malý Android

Eric Migicovsky zatím nemá nic konkrétního v rukách, ale představil snahu o vytvoření nového výrobce smartphonů. Zatím se spíše soustřeďuje na získání podpory. Ve svém prohlášení uvádí, že už ho v podstatě přestaly bavit mobily velkých rozměrů, a proto skončil u iPhonu 13 mini. Apple ale asi ukončí tento model, jelikož o něj není moc velký zájem.

Místo toho, aby se jednoduše smířil s velkým mobilem, představuje svou vizi. Ta se zakládá na tom, že co je pro Apple málo, tak pro novou malou společnost se může jednat o velký byznys. Eric chce totiž vytvořit smartphone malých rozměrů bez větších kompromisů. Přímo uvádí, že jeho ideální smartphone by měl mít tyto specifikace:

Rovnoměrné rámečky kolem celého displeje

displej: 5,4 palců, Full HD+, OLED a že 60 Hz dostačuje

top modelový procesor od Qualcommu

8 GB RAM

úložiště: 128/256 GB

Foťáky stejně dobré jako u Pixelu 5 ( recenze 2 zadní kamery (běžná a širokoúhlá)

Přední kamera v otvoru v displeji

Čistý Android

podpora pro 5G

Doba zapnutí obrazovky 4 hodiny (SOT)

Odemykatelný bootloader

Byl vy také rád, kdyby mobil nabídl odolnost, certifikaci IP68, snímač otisků prstů na boku ve vypínacím tlačítku, hardwarový přepínač ztlumení, bezdrátové nabíjení a podporu pro eSIM.

Jde jen o jeho představu a potřebuje získat minimálně 50 000 zájemců, kteří by takový smartphone koupili. Proto vytvořil stránku smallandroidphone.com, kde se nachází celý jeho příběh a také dotazník pro zájemce. Vzhledem k tomu, že již jednou se mu podařilo uspět, je zde šance, že se mu to podaří znovu. Pouští se ale do velmi konkurenčního prostředí, kde nezáleží jen na specifikacích, ale také na samotné podpoře.

Kdy a jestli vůbec uvidíme takový smartphone, není jasné. Vzhledem k tomu, že společnosti zatím produkují jen velké smartphony, tak je zde stále prostor pro firmu, která se soustředí na normální velikost mobilu.

