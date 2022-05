Mozilla Thunderbird brzy ve vašich kapsách, byť s 10letým zpožděním

Čas od času se na mobilních platformách objeví nový e-mailový klient, který se chytne nějakého trendu. Pravděpodobně si ale vzpomenete jen na Gmail nebo Outlook, možná Mail od Applu. Pak tu máme několik placených variant, třeba Airmail. Jeden hráč tu ale chyběl. Pamatujete si na doby Windows XP, na kterém jste měli nainstalovaný prohlížeč od Mozilly a k tomu i jeho e-mailového klienta? Představte si, že Thunderbird od Mozilly tu je přes 20 let a v dnešní době jej používá jen 0,08 % uživatelů. Může se brzy stát, že i tato legenda se stane historií. I přesto se společnost snaží chytnout nový dech, v plánech je totiž mobilní aplikace Thunderbird.

Produktový manažer pro Mozilla Thunderbird, Ryan Lee Sipes, oficiálně potvrdil, že společnost pracuje na vývoji mobilní aplikace. K tomu však dodal, že mobilní verze je prioritou číslo dvě. Hlavní prioritou je oprava uživatelského rozhraní a zlepšení celkového user experience aplikace pro desktop. To je určitě dobrý směr, protože UX/UI aplikace stále vypadá jako design z roku 2003. Zajímavá může být aplikace zejména na Android, protože bude uvolněna jako samostatné APK distribuovaný mimo Obchod Play.

Minimálně je to dobrá zpráva pro ty, kteří na svém mobilním telefonu chtějí používat spolehlivého e-mailového klienta FOSS. Nevěřím moc návratu Mozilly, budu se ale moc rád plést. Thunderbird má potenciál stát se nejzajímavější alternativou. Zatím tedy není ověřeno, kdy bude novinka zpřístupněna.

Zdroj: androidpolice.com

