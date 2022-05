EU spouští vlastní sociální sítě, zatím v pilotním režimu

Zdroj: Dotekomanie.cz

Současnému internetu vládnou nadnárodní společnosti, zejména tedy sociální sítě, které mohou napomoci v rozhodnutí voleb, změně názoru nebo šíření jakýchkoliv informací. Za vším ale stojí soukromé informace, na kterých těží právě společnosti. Díky tomu mohou prodávat reklamu a velmi úzce ji směřovat. Nejednou jsme slyšeli nejrůznější názory, že by například EU měla mít vlastní platformy, tedy hlavně ve spojení s vyhledávací službou. Nyní zde ale máme překvapivě dvě sociální sítě.

EU Voice a EU Video

Asi byste nečekali, odkud přijde taková zpráva. Přímo EDPS (Evropský inspektor ochrany údajů) oznámil spuštění dvou sociálních sítí, které jsou v režimu pilotního testování. Nejde o to, že by se najednou EDPS pustilo do vytváření sociálních sítí od základu. Jak uvádí web Android Police, tak nové dvě služby EU Voice a EU Video jsou založeny na open source projektech.

EU Voice a EU Video se připojují k existujícím službám Mastodon a PeerTube, nebo respektive využívají tuto iniciativu. EU Voice se dá považovat za takového konkurenta pro Twitter, jelikož je tato síť určena pro sdílení textů, obrázků a videí. EU Video naopak jakoby konkurovalo Youtube, jelikož se soustřeďuje na video a podcasty.

Přímo Wojciech Wiewiórowski z EDPS komentuje nové projekty s tím, že chtějí nabídnout alternativní platformy sociálních sítí, které upřednostňují jednotlivce a jejich práva na soukromí a ochranu údajů. Platformy neobsahují jakoukoliv reklamu, data se nikam neposílají a neexistuje jakékoliv profilování uživatelů.

Projekty byly spuštěny v pilotním režimu v lednu tohoto roku. Jak moc budou úspěšné a co všechno nabídnu, nelze nyní odhadovat. Názor si ostatně udělejte sami. Možná bychom mohli EU poradit, že by bylo vhodnější použít pro začátek modernější design.

