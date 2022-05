Apple testuje E Ink displej pro skládací zařízení

Proslulý analytik Ming Chi-Kuo má žně a my díky němu máme zase o čem psát. Tentokrát přinesl informaci o novém produktu, na kterém Apple pracuje. Konkrétně cupertinská společnost má být ve fázi testování krycího E Ink displeje pro vlastní skládací zařízení. Pokud se nepletu, jde o první velký signál, že Apple na skládacím produktu skutečně pracuje.

Kromě krycího E Ink displeje jsou v testování rovněž skládací panely pro iPhone a iPad, jež by měly dorazit kolem roku 2025. Zpět ale k E Ink displeji. Jedním z největších výrobců displejů s elektronickým inkoustem je E Ink Corporation, který je klíčovým dodavatelem pro Amazon Kindle. Kromě toho se společnost věnuje výrobě barevných e-ink panelů, o které má právě Apple zájem.

Velkou výhodou e-ink panelů oproti tradičním OLED a LCD je jejich nízká spotřeba energie, zatímco nevýhodou je pro změnu pomalá obnovovací frekvence. E Ink Corporation pracuje na nových typech e-ink displejů, včetně skládacích a rolovacích panelů.

Zdroj: gsmarena.com

