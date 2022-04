Twitter zřejmě dostane statusy

Zdroj: Dotekomanie.cz

Sociální sítě se vždy snaží přinést nějaký prvek navíc, pomocí kterého lépe vyjádříte to, co děláte, nebo jak se cítíte. Facebook je toho příkladem. Právě na této sociální síti lze pomocí statusu vyjádřit takřka jakoukoliv náladu. Twitter zatím nic takového neumožňoval, ale to se zřejmě změní. Měli bychom se dočkat statusů.

Status na Twitteru

Původní limit 140 znaků, do kterých jste se museli vlézt, ať se dělo cokoliv, už dávno neplatí. Twitter ale chce obohatit příspěvky pomocí statusů. Tedy menší informace o tom, co aktuálně děláte nebo možná i jak se cítíte. Jane Manchun Wong totiž poodhalila části kódu, které se jí podařilo aktivovat. Díky tomu se nám naskýtá pohled na novou funkcionalitu.

Jak můžete vidět na snímku obrazovky výše, u příspěvku si budete moci vybrat status z předvolené nabídky. Samotný výběr asi není konečný a pravděpodobně se změní. Zatím jsou ale nachystané možnosti jako nakupování, studování, řízení a podobně. Zatím ale není jasné, jak tato novinka s kódovým označením Vibe bude fungovat.

Je zde možnost, že status bude platit pro celý účet a bude se zobrazovat u každého příspěvku. Případně jej budete moci nastavit pro jednotlivé příspěvky. S největší pravděpodobností se ale dočkáme také dodatečného nastavení, kde budou moci uživatelé definovat, kdo může status vidět. Zatím si ale budeme muset počkat, až bude novinka hotová. Není jasné, kdy se představí a jestli vůbec bude dokončena.

Zdroj: twitter.com

