Realme stíhá dle plánu, modely postupně získávají Android 12

Po prvním kole aktualizací Realme UI 3.0 založených na Androidu 12 v 1. čtvrtletí 2022 (některé telefony obdržely OTA již v prosinci) přichází čas na druhou várku. Než však dorazí finální verze softwaru, bude pro některé majitele smartphonů Realme připraven předběžný přístup, aby si mohli nový operační systém vyzkoušet a otestovat.

Realme ukázal plán aktualizací. Nyní je dostupný předběžný přístup pro vybrané skupiny uživatelů

Počínaje dubnem by do předběžného přístupu měly vstoupit modely Realme 8 5G, 8s 5G a Narzo 30 5G, zatímco příští měsíc by se firmwaru měli dočkat majitelé Realme 9i a X7. Červen bude ještě nabitější, protože předčasný přístup dostanou modely Realme X3, X3 SuperZoom, Narzo 30 Pro 5G a 9 5G.

Pro uživatele je ale podstatná informace, že se jedná o předběžný přístup, takže bude vybraným uživatelům distribuován po dávkách. Uživatelé, kteří chtějí vyzkoušet zatím nestabilní verzi systému, se musí přihlásit skrze formuláře a doufat, že budou vybráni. Stabilní verze Realme UI 3.0 je stále ve vývoji a přijde, jakmile budou odstraněny všechny hlavní chyby. Žádné časové rámce ohledně toho nebyly uvedeny.

