Twitter testuje možnost „odebrání“ zmínky

Twitter po dlouhé době konečně dal zelenou možnosti úpravy samotného příspěvku. Zatím se spíše jedná o příslib, jelikož není jisté, jak bude funkce fungovat, případně co vše nabídne. Jen víme, že se brzy dočkáme testovací fáze. Mezitím pracuje i na jiných možnostech a jednou z nich je odebrání z konverzace.

„Edit Tweet“. Twitter pracuje na dlouho očekávané funkci

Twitter a zmínky

Na Twitteru se můžete dostat do konverzace poměrně jednoduše. Stačí, aby vás někdo zmínil v příspěvku nebo v odpovědi, a od té chvíle mohou notifikace létat jedna za druhou. Pokud nechcete přímo blokovat, nabízí se možnost skrytí samotné konverzace, takže o ní neuslyšíte ani ji již neuvidíte.

Twitter testuje ale novou možnost. Konkrétně si pohrává s odchodem z konverzace, což vypne jakékoliv notifikace s ní spojené. Ale není to všechno. Ve vlákně už nebudete zmiňováni jako doposud a navíc funkce deaktivuje odkaz, respektive vaši zmínku, a to nejen u prvního příspěvku, ale také to platí pro všechny odpovědi.

Twitter uvádí, že nová funkce první zamíří do webového rozhraní pro vybranou skupinu uživatelů. Pakliže test dopadne dobře, dočkáme se po nějaké době funkce i v aplikacích pro Android a iOS.

Zdroje: twitter.com, techcrunch.com, engadget.com

