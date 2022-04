Sony Xperia 1 IV na prvních renderech [aktualizováno]

Zdroj: @onleaks (se souhlasem)

Aktualizováno 16. 4.

Sony rozhodně připravuje další svůj top model Xperia 1 IV, přičemž zatím máme k dispozici jen neoficiální podobu. Samotné spekulace a úniky se rozbíhají a dle nich se máme novinky dočkat již v květnu, tedy za pár týdnů. Mobil údajně také prošel testováním v Geekbench, kde je veden pod kódovým označením Sony XQ-CT54. Sice samotné výsledky ukazují použit nejmodernějšího procesoru od Qualcommu, ale podstatnější je jiná novinka, která by se mohla objevit. Sony by totiž mohlo nabídnout na evropském trhu model s podporou eSIM, takže by nebylo potřeba vkládat čip v plastovém obalu.

Sice se může jednat o drobnost, ale Sony je známé svou integraci SIM karet. Firma totiž u většiny modelů nabízí velmi jednoduchý přístup, a to i bez použití speciálního nástroje na vyjmutí. Navíc při každé výměně se mobil restartuje. Pakliže bychom se dočkali eSIM podpory, jednalo by se o značný krok kupředu v případě Sony.

Původní článek 1. 3.

Nedávno jsme vás informovali, jakou výbavu by mohla mít nadcházející novinky Sony Xperia 5 IV. Tentokrát zde ale máme první neoficiální rendery vyššího modelu Sony Xperia 1 IV. Sice zdroj neuvádí specifikace, ale asi není těžké odhadnout, že i v tomto případě bude primárně použit procesor Snapdragon 8 Gen 1.

Sony Xperia 5 IV by mohla přijít se Snapdragonem 8 Gen 1 Plus

Sony Xperia 1 IV

Samotné rendery ukazují několik vlastností, které můžeme očekávat. Například Sony Xperia 1 IV bude mít stále konektor pro sluchátka a nezapomene se ani na dedikované tlačítko pro focení. Čtečka otisků prstů bude pravděpodobně umístěn na boku zařízení.

Zadní strana dostane rovnou tři foťáky, kde jeden bude mít periskopické řešení pro lepší zoom. Přední kamera by měla být v tenkém rámečku nad displejem. Sony tedy nepůjde cestou výřezu nebo otvoru v displeji. Samotný zobrazovací panel má mít úhlopříčku 6,5 palců. Zřejmě opět bude použit displej se 4K rozlišením a 120Hz frekvencí.

Samotné rendery jsou založeny na uniklých schématech a stojí za nimi známý účet @onleaks, který má úspěšnou dráhu v přesných informacích. Samozřejmě se může výsledný mobil mírně lišit, ale neočekáváme dramatické změny. Kdy dojde na představení, není jasné, ale může to nějakou dobu trvat.

