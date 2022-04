Zdroj: To the Dragon Cave

Nové české studio Kikiriki Gameschystá střílečku pro nevidomé To the Dragon Cave

Ve hře To the Dragon Cave je vše vyjádřeno pouze prostorovým audiem a zvukovými efekty. Díky tomu si ji mohou zahrát i nevidomí hráči. Nevidomí často v chytrých telefonech nenajdou aplikace určené pro zábavu, protože herní studia přístupnost pro ně opomíjejí.

Pro vidoucí i pro nevidomé

Bezbariérové české herní studio Kikiriki Games proto představuje klasický herní žánr FPS, který je zpracován tak, aby se hráč musel orientovat jen sluchem. Hra není určená ale pouze pro nevidomé.

„Díky grafickému rozhraní si hru To the Dragon Cave mohou zahrát i vidící hráči a třeba si tak i vyzkoušet, jaké to je, když se člověk nemůže spolehnout na zrak.“ vysvětluje nevidomá spoluautorka hry Jana Kuklová.

Bezbariérovost má ale v případě Kikiriki Games ještě větší přesah. Miloš a Jana Kuklovi usilují o to, aby se na vývoji herních titulů z dílny Kikiriki Games podíleli také lidé se zrakovým handicapem.

„Nelíbilo se mi, že zatímco mně jako vidícímu hráči se nabízí nepřeberné množství video her, nevidomí lidé jsou v naprosto odlišné situaci. Herních titulů, které by si mohli zahrát, je na trhu žalostný nedostatek. Proto jsme se společně s mojí nevidomou manželkou rozhodli založit Kikiriki Games. Naším přáním je, aby i lidé se zrakovým handicapem měli možnost se odreagovat a pobavit u mobilních her,“ popisuje svoji motivaci zakladatel bezbariérového herního studia Miloš Kukla.

Hru spoluvytvářeli i nevidomí

Na hře To the Dragon Cave pracovali i další nevidomí lidé jako překladatelé do cizích jazyků nebo nevidomý zvukař. Zato získali ocenění od Vodafone, která bezbariérové herní studio vybrala mezi pět podpořených projektů 9. ročníku Laboratoř Nadace Vodafone.

Na přelomu dubna a května vyjde hra v češtině, angličtině a němčině. Španělskou a polskou mutaci potom Kikiriki Games zpřístupní v nadcházejících týdnech. Mobilní audio střílečka To the Dragon Cave bude dostupná jak pro iPhony, tak také pro mobilní telefony s Androidem.



