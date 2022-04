První pohled na skvělý Huawei Nova 9 SE, navíc s chytrými hodinkami HUAWEI Watch Fit zdarma [placený článek]

Zdroj: Huawei

Ve světě smartphonů není jen high-end a to je dobré, aby nám to společnosti čas od času připomněly. Z tohoto důvodu pokaždé, když velký výrobce chytrých telefonů, jako je Huawei, přijde s mobilem, který dokáže udělat sladké oči i těm, kteří nemají objemnou peněženku, musí být pozornost ještě vyšší než obvykle.

Nadupaná konstrukce se vším potřebným

První setkání s Huawei Nova 9 SE je zajímavé: telefon váží pouhých 200 gramů a do ruky se vejde i s rozměry 164,6 x 75,5 x 7,9 mm. Produktový design je velmi podobný tomu, co jsme již viděli u běžného Huawei Nova. Máme tedy lesklá skleněná záda s oválným krytem fotoaparátu, které mírně vyčnívá, aniž by to nějak zvlášť rušilo.

V horní hraně telefonu je jak slot pro dvě SIM, tak audiojack. Nechybí tlačítka pro ovládání hlasitosti. Huawei měl dobrý nápad integrovat snímač otisků prstů do vypínacího tlačítka, který je také přítomen v pravém profilu telefonu, stejně jako ovládání hlasitosti.

Ve spodní části profilu je mono reproduktor s dobrou úrovní zvuku. Přítomen je port USB typu C pro nabíjení s funkcí OTG. Silnou stránkou telefonu je jistě jeho 6,78palcová IPS obrazovka s rozlišením 2388*1080 pixelů s obnovovací frekvencí 90 Hz, což jsou vlastnosti, které přinášejí detailní a ostrý obraz na pohled, s barvami poměrně věrnými realitě.

Balíček vlastností uzavírá přední fotoaparát, užitečný pro odemykání obrazovky obličejem, 16Mpx přední fotoaparát. Záda jsou obsazena triem fotoaparátů: jeden se 108 megapixely, jeden širokoúhlý s 8 megapixely a jeden makro 2 megapixely.

Precizní střední třída

Huawei Nova 9 SE je telefon, který patří přímo do střední třídy. Smartphone pohání Snapdragon 680 4G s 8GB RAM a 128GB úložištěm. Zajímavý je systém chlazení vyznačující se přítomností grafémového systému pro odvod tepla.

To vše je udržováno pomocí 4000 mAh baterie, kterou lze plně nabít za něco málo přes půl hodiny díky podpoře 66W nabíjení, a to i díky dodávanému napájecímu zdroji. Telefon lze snadno používat přibližně den a půl mírného používání bez nutnosti jakéhokoli dobíjení.

Zhodnocení

Smartphone Huawei Nova 9 SE, pokud se jedná o produkt, který se snaží oslovit mladé uživatele, v sobě spojuje vcelku přijatelnou cenu s ne špatným výpočetním výkonem, který je schopen bez problémů doprovázet uživatele při každodenních pracích.

Pozitivním překvapením je baterie, která zvládne napájet zařízení opravdu dlouhou dobu v porovnání s průměrem stejného dojezdu. Podívejte se na předobjednávkovou nabídku Huawei Nova 9 SE, zdarma bude možné získat i hodinky HUAWEI Watch Fit – Graphite Black jako dárek. Za 99 Kč k ní získáte chytrou váhu Huawei Scale třetí generace a O2 TV na tři měsíce jen za 1 Kč. Zdarma je k telefonu i pouzdro a ochrana displeje. Jedná se o nabídku, která se opravdu těžko odmítá.



Domů » Sponzorovaný článek » První pohled na skvělý Huawei Nova 9 SE, navíc s chytrými hodinkami HUAWEI Watch Fit zdarma [placený článek]

