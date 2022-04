Oppo dokončuje Reno7 Lite s podporou 5G

Zdroj: Gizmochina

Do Evropy by v nejbližší možné době měl zamířit nový zástupce od čínské společnosti Oppo, která momentálně dokončuje další 5G novinku do známé série Reno7. Aktuální únik přináší rozsáhlé informace týkající se klíčové výbavy, cenovky a také konečnou podobu. Na prodejních pultech bude určitě nabízen pod názvem Reno7 Lite 5G.

Zlatá střední cesta

Přední část má disponovat 6,43palcovým AMOLED panelem s Full HD+ rozlišením a proděravěný otvor vlevo nahoře zabere 16megapixelová selfie kamerka. K displeji se údajně bude ještě vázat jas s maximální svítivostí 600 Nitů nebo hustota pixelů o hodnotě 409 PPI. Hardwarovou část zastoupí čipová sada Snapdragon 695 od Qualcommu, 8GB operační paměť RAM vedle 128GB interního úložiště.

Modul umístěný vzadu bude zahrnovat tři základní fotoaparáty ve složení hlavní 64MPx, hloubkový 2MPx a 2MPx makro snímač. Článek baterie získá kapacitu 4 500 mAh, kde nemá chybět ani technologie rychlého 33W nabíjení. Od prvního spuštění poběží pod vlastním rozhraním ColorOS 12.1, které odpovídá systému Android 12.

Nakonec zájemci dostanou na výběr ze dvou barev (černá, modrá) a rovnou si mohou připravit částku okolo 350 eur (tj. cca 8 518 Kč).

Zdroj: gizmochina.com



