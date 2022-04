Apple omezí výrobu iPhonu SE, důvodem je nižší poptávka

Zdroj: Dotekomanie.cz

Podle nejnovějších zpráv by Apple měl v příštím čtvrtletí vyrábět o 20 % méně iPhonů SE, než jaký byl plán. Omezení výroby by se mělo dotknout i sluchátek AirPods, kterých by se mělo vyrobit o 10 miliónů kusů méně.

O iPhony SE je menší zájem, než v předchozích obdobích

Podle analytika Ming-Chi Kua se očekává, že by Apple měl v letošním roce vyrobit 15-20 miliónů iPhonů SE namísto původního plánu, který počítal s tím, že bude dodáno 25-30 miliónů kusů. Omezení dodávek tentokrát nesouvisí s omezením na straně dodavatelských řetězců, nebo s nedostatkem čipů, ale důvodem je očekávaná nižší poptávka.

Samozřejmě je ve hře více faktorů, mezi které patří například obavy související s válkou na Ukrajině, rostoucí inflace nebo omezení výroby v Číně v souvislosti s vysokými nárůsty COVID-19. Do hry vstupuje také cena, která je u nové generace vyšší, než u té předchozí. V tuto chvíli je těžké říci, co tento krok může znamenat pro další vývoj generace SE, nicméně pro Apple představuje pokles o 20 % zásadní krok.

