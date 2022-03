Realme odhalí Narzo 50A Prime už 22. března

Narzo 50A; Zdroj: Realme

Značka Narzo spadající do portfolia firmy Realme zanedlouho dorazí s dalším přírůstkem. Mobilní novinka bude zapadat do aktuální řady Narzo 50, kde se nyní nachází celkem 3 zástupci – Narzo 50, Narzo 50i, Narzo 50A. Čtvrtý model poznáme pod názvem Narzo 50A Prime a výrobce jej v oficiální podobě ukáže už v úterý 22. března.

Žádný nadstandard

Telefon do dnešní doby prošel hned několika certifikačními procesory, kde za sebou zanechal prvky ze seznamu výbavy. Do přední části se podívá 6,6palcový displej s Full HD rozlišením a „Waterdrop“ výřezem. Hardwarová stránka zatím o sobě neprozradila jedinou informaci. Celkovou výdrž by měla udávat 5 000mAh baterie, kterou doplní technologie rychlého 18W nabíjení.

Dozadu nasadí přisvětlovací LED blesk a tři objektivy fotoaparátu s tím, že hlavní slovo dostane 50megapixelový snímač s podporou AI. V boční části nelze přehlédnout skener otisků prstů, zatímco vespod je 3,5mm sluchátkový jack nebo USB-C port. Uživatelským prostředím bude doprovázet operační systém Android 11 rozšířený o vlastní rozhraní Realme UI 2.0. Navíc na výběr dají minimálně dvě barevné verze (černou, modrou).

K oficiálnímu oznámení dojde 22. března, kdy zjistíme všechny ostatní specifikace včetně konečné prodejní ceny.

