Galaxy S22 Ultra můžete už jen poslední pár dní získat výhodněji o 10 990 Kč [sponzorovaný článek]

Předprodeje nových Samsungů Galaxy S22 jsou v plném proudu. Jenže zatímco základní modely si můžete předobjednávat až do 10. března, předprodej nejlákavějšího Galaxy S22 Ultra končí už příští týden. Zbývá tak posledních několik dní, kdy můžete k nejnadupanější vlajkovce od Samsungu získat sluchátka Buds Pro zdarma a nejvyšší bonus 5 000 Kč. A stejně tak za týden končí také předobjednávky nové generace tabletů Galaxy Tab S8.

Nová řada Galaxy S22 je v rámci předobjednávek zatím extrémně úspěšná a velmi žádaným modelem je právě Galaxy S22 Ultra. Zásadní roli hraje jistě i to, že jde o náhradu za chybějící Galaxy Note. Nový S22 Ultra tak představuje to nejlepší, co je Samsung schopný aktuálně nabídnout. Navíc za nižší cenu než u loňského modelu.

Samsung Galaxy S22 Ultra začíná na ceně 31 990 Kč. V rámci předobjednávek ale můžete využít slevu 5 000 Kč, pokud vyměníte stávající zařízení právě za novinku od Samsungu. U Mobil Pohotovosti máte navíc možnost si doplatek po odečtení bonusu rozdělit do 26 měsíčních splátek. Pokud například plánujete upgradovat z Galaxy S20 Ultra, vyjde vás nový Galaxy S22 Ultra jen na 704 Kč měsíčně. A navíc ještě získáte jako dárek bezdrátová sluchátka Galaxy Buds Pro. Nabídka ale platí jen do čtvrtka 24. února.

Nový Galaxy Tab S8 s klávesnicí zdarma

Novinkou v portfoliu Samsungu je také trojice nových tabletů Galaxy Tab S8, Tab S8+ a Tab S8 Ultra. I ty si můžete výhodně předobjednat do čtvrtka 24. února, prodeje pak startují o den později. V rámci předprodeje získáte ke Galaxy Tab S8 a Tab S8+ zdarma ochranný kryt s klávesnicí. U Galaxy Tab S8 Ultra na vás čeká dárek v podobě ochranného krytu s klávesnicí a touchpadem. Ceny nového tabletu začínají na 19 490 Kč a předobjednat si ho můžete přímo zde.



