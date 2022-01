Zdroj: Gizmochina

Nubia uvedla nová sluchátka New Sound C1

Značka Nubia z portfolia společnosti ZTE na trh přináší nová bezdrátová sluchátka nesoucí název New Sound C1. Ovšem dnešní novinka tentokrát nespadá do známé herní řady Red Magic. Při prvním pohledu toho sice o sobě moc neprozrazují, ale čínský výrobce za poměrně líbivou cenu dokázal do zařízení vybrat konkurenceschopnou výbavu.

Žádné složitosti

I přes velmi jednoduché zpracování je připravena řada užitečných funkcí. V první řadě se hodí zmínit nejnovější verze Bluetooth 5.3, která hlavně zlepšuje dosah, snižuje spotřebu baterie nebo zpoždění zvuku. Ke všemu byl také připraven ještě druhý režim s latencí do 60 ms. Z pohledu výdrže sluchátka zvládnou maximálně 8 hodin za plného provozu.

Dodávané pouzdro se vstupem pro USB-C kabel obsahuje 400mAh článek baterie, který navrch přidává dalších 32 hodin poslechu. Pro sportovně založené uživatele nesmí chybět zvýšená voděodolnost, což dokládají získanou certifikací IPX4. Zveřejněný plakát láká na nízkou hmotnost, ale přesnou hodnotu prozatím neznáme. Nelze očekávat ani funkci aktivního potlačení okolního hluku.

Nakonec k dispozici jsou tři barevné varianty (bílá, modrá, zelená) a oficiální prodej startuje právě dnes. Cenovka po přepočtu atakuje hranici pouhých 540 Kč.

