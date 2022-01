Twitter dokončil prodej MoPub za 1,05 mld. dolarů

Twitter oznámil dokončení prodeje své mobilní reklamní platformy MoPub, o kterou projevila zájem společnost AppLovin stojící za několika mobilními hry a marketingovým softwarem. Prodej byl dokončen za finálních 1,05 mld. dolarů v hotovosti.

Vůbec poprvé byla tato dohoda oznámena v říjnu 2021. Takže jen pro představu, jak dlouho zhruba trvá takový „deal“ uskutečnit. Mezitím Twitter oznámil plán zdvojnásobit své příjmy do roku 2023 na 7,5 mld. dolarů a více. MoPub pomohl Twitteru v roce 2020 vydělat přibližně 188 mil. dolarů. Společnost ale nyní vidí větší potenciál v rozvoji dalších oblastí svého podnikání díky zrychlenému vývoji produktů. Konkrétně služba uvedla, že nyní přesměrovává své zdroje na reklamy založené na výkonu, SMB a obchod.

Již dříve finanční ředitel Twitteru, Ned Segal, poznamenal, že prodej MoPubu umožnil Twitteru soustředit se na „masivní reklamní potenciál“ na svých webových stránkách a mobilních aplikacích.

V době dohody využívalo software MoPub 45 000 mobilních aplikací ke správě jejich monetizace a dosáhlo 1,5 mld. adresovatelných uživatelů po celém světě. Dnes má více než 150 DSP zastupujících tisíce značek a agentur přímý přístup k AppLovin Exchange.

Zdroj: techcrunch.com

