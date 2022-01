Aplikace Google Fit pro iOS obdržela funkce měření srdečního tepu a sledování dechu pomocí fotoaparátu

Zdroj: Google

Aplikace Google Fit je užitečným nástrojem pro sledování fitness statistik a vašeho zdraví. Na začátku tohoto roku obdržela aplikace pro Android funkce pro měření zdravotních funkcí přímo skrze telefon. Nyní aplikace pro iOS dostává funkce měření srdeční frekvence a dechu skrze fotoaparát.

Aplikace Google Fit pro iOS dostává nové funkce

Měření tepové frekvence probíhá tak, že přiložíme prst na čočku fotoaparátu. Pro přesnější měření je možné zapnout LED diodu blesku. Aplikace pak sleduje průtok krve a pomocí algoritmu aplikace sleduje barvu pleti, průsvitnost a další faktory. Měření trvá zhruba 30 sekund a během měření je zobrazen graf aktuální tepové frekvence. Měření probíhá off-line, není tedy nutné být pro zobrazení výsledku připojení k internetu.

Kromě měření tepové frekvence dostala aplikace Google Fit pro iOS ještě další novou funkci a tou je měření dechové frekvence. Měření probíhá skrze selfie kameru. Telefon stačí umístit na stabilní povrch tak, aby v záběru byla naše hlava horní část těla. Aplikace na začátku měření vyzve, abychom se nehýbali a poté proběhne 30sekundové měření. Aplikace detailně sleduje pohyb hrudi při dýchání. Následně je vyhodnocen počet nádech za jednu minutu.

Nové funkce se do aplikace Google Fit dostaly již v únory letošního roku. Dostupné byly pro zařízení s Androidem a později se dostaly i do zařízení Pixel. Nyní se po poměrně dlouhé době nové funkce dostaly i do aplikace pro iPhone a iPad.

Zdroj: 9to5google.com



