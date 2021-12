Xiaomi přichází s novou technologií, která dokáže navýšit kapacitu baterie při zachování stejné velikosti

Xiaomi 11T Pro; zdroj: Dotekomanie.cz

Čínská společnost Xiaomi, která je předním výrobce široké škály spotřební elektroniky, přišla s technologií, která by mohla u baterií pro smartphony navýšit kapacitu baterie při zachování její velikosti.

Nová technologie od Xiaomi dokáže přinést až 10 % kapacity navíc

Společnost Xiaomi označuje tuto technologii za průlomovou v oblasti baterií. Výroba baterií s touto novou technologií by měla začít během příštího roku. Nová technologie slibuje, navýšení kapacity o 10 % při zachování stejné velikosti. Dosaženo toho bylo zvýšením obsahu elektrodového křemíku a vylepšenou technologií obalu baterie, díky čemuž došlo ke zmenšení řídících obvodů.

Xiaomi se tak povedlo to, že v případě baterie s kapacitou 4 000 mAh je možné do baterie stejné velikosti dostat kapacitu 4 400 mAh, což je skvělý výsledek. Podle dostupných informací na čínském blogu se také mluví o implementaci čipu, který vystupuje pod názvem „fuel gauge chip“ a který by měl poskytnout zvýšenou ochranu baterie a delší životnost. Tento čip by měl mít vestavěnou funkci pro inteligentní noční nabíjení.

Nová technologie od Xiaomi je rozhodně přínosnou. Baterie přinese vyšší výkon a přitom ušetří místo v zařízení, což se pozitivně může promítnout například v menších rozměrech telefonu.



