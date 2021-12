Vivo Y55s 5G je novinka s pořádnou baterií

Vivo Y55s 5G; Zdroj: Vivo

Vivo pokračuje v představování modelů zapadajících do střední třídy. Tentokrát zde máme smartphone Vivo Y55s 5G, ale zde se nenechte zmást znovupoužitým označením. Firma má již na kontě Vivo Y55s, ale jedná se o velmi starý model. Tentokrát je ale název rozšířen o označení 5G.

Vivo a Android 12, zveřejněn plán aktualizací

Hlavně větší baterie

V rámci základních specifikací se jedná o běžný mobil. O výkon se zde stará procesor Dimensity 700 od společnosti Mediatek, který má k dispozici 8 GB operační paměti. Pro data má sloužit 128GB úložiště, ale není zde možnost rozšíření o microSD kartu. Displej je větší a nabízí Full HD+ rozlišení, přičemž se jedná o LCD panel. Na zadní straně jsou dva foťáky, kde hlavní má 50 MPx a sekundární pouze 2 MPx. Ten má sloužit pro makro fotky.

Zatím by se jednalo o poměrně nezajímavý model, ale naštěstí je zde jedna specifikace, která by mohla nalákat nejednoho zájemce. Vivo Y55s 5G má baterii o kapacitě 6000 mAh. Je podporováno 18W nabíjení, což by mělo dostačovat, ale na tak velkou baterii by se slušelo o něco rychlejší nabíjení.

Novinka má stanovenou cenu na 1 699 juanů, což je v přepočtu přibližně 6 000 Kč. Pakliže se novinka dostane na evropský nebo český trh, bude se cena pohybovat kolem 7 800 Kč.

Specifikace Vivo Y55s 5G

displej: 6,58 palců, 2408 × 1080 pixelů (Full HD+), LCD

procesor: Dimensity 700

8GB LPDDR4x RAM

úložiště: 128 GB (UFS 2.1)

Dual SIM

Android 11 + OriginOS 1.0

Foťáky: zadní – 50 MPx, f/1.8 2 MPx, makro přední – 8 MPx, f/1.8

čtečka otisků prstů na straně

rozměry: 163,87 × 75,33 x 9,17 mm, 199,8 gramů

5G SA/ NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS/GLONASS/Beidou, USB Type-C

baterie: 6000 mAh + 18W

